Cultura destina 650.000 euros a ajudes a la difusió del llibre i la lectura

Podran optar a la subvenció les associacions o fundacions de llibreteres i llibreters, de llibreteres i llibreters d'ocasió, il·lustradors, tipògrafs i editors, així com les associacions i fundacions d'escriptores i escriptors o del sector del llibre i la lectura, explica el departament que dirigeix Vicent Marzà en un comunicat.

Les despeses subvencionables, precisen, hauran d'estar compreses entre l'1 d'abril de 2020 i el 31 de març de 2021, tots dos inclosos, i respondre de manera directa i indubtable a l'activitat subvencionada.

Seran objecte de subvenció l'organització d'activitats de difusió i promoció del llibre valencià realitzades per les associacions o fundacions de llibreters, llibreters d'ocasió, il·lustradors, tipògrafs i editors valencians, així com les realitzades per associacions o fundacions d'escriptors; també la realització d'activitats de foment de la lectura realitzades per associacions o fundacions del sector del llibre i la lectura.

L'organització, gestió i participació en les fires del llibre, locals o generals, i del llibre d'ocasió, amb arrelament o repercussió i interés cultural a la Comunitat Valenciana també seran objecte de subvenció, així com la participació en les fires no internacionals del llibre o del llibre d'ocasió de l'Estat espanyol.

S'especifica que seran subvencionats els gastos de funcionament generats per l'activitat de les associacions o fundacions. Els gastos corresponents a les retribucions del personal depenents de les entitats beneficiàries es consideraran despeses de funcionament en tot cas.