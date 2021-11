María Castro tiene "el despiste del día" y posa con el vestido al revés en la alfombra de los Premios Woman

María Castro es toda una maestra para hacer sus posados favoritos ante las cámaras, y es que sus prendas y su risueña personalidad dan vida siempre sobre las alfombras rojas. Y ni un despiste puede estropear eso, aunque se haya puesto un vestido del revés en los Premios Woman celebrados en Madrid este lunes.

La revista Woman Madame Figaro celebraba su entrega de premios y, entre las esperadas invitadas, María Castro hacía acto de presencia por el acto. Tampoco faltaron a la cita caras tan conocidas como Penélope Cruz, Sara Carbonero, Paula Echevarría o Dafne Fernández.

Y, como no, iba a ser María Castro la que diera pie a un momento desde luego icónico, aunque no lo hiciera a propósito: resulta que la actriz llegó al evento con el vestido del revés y ni se dio cuenta.

María Castro cuenta la anécdota por sus 'instastories'. INSTAGRAM

"El despiste del día. Me puse el vestido del revés, de alante pa'atrás. Pido disculpas porque es precioso, pero ves, es versátil. Da igual como te lo pongas porque mola mucho", ha explicado en sus instastories, con un vídeo de su posado sobre la alfombra.

Y tan versátil era que, si no lo hubiera aclarado, su errónea colocación podría haber seguido siendo un misterio. La prenda, de la marca Teté by Odette, con corte sobre las rodillas y una combinación de colores sobre un tejido brillante de lentejuelas, sacaba a relucir su mejor sonrisa y destacaba junto a la melena suelta tan característica de Castro.

La actriz Maria Castro en los Premios Woman 2021. GTRES

Un pequeño error que podría haberse dado por lo entregada que Castro está a sus hijas, a las que quiere más que a nada y sobre lo que ha destacado en su noche que nada más mágico que el ser mágico, como ha señalado.

"Quiero seguir como estoy, trabajando con la pasión con la que empecé, sobre todo, estar bien con mi familia y que me acompañe en el proceso", deseaba, haciendo un balance en el que destaca que es "una curranta" y que, aunque nadie le ha regalado nada, ella misma ha admitido su buena fortuna: "En esta vida, si no te acompaña la suerte no llegas a ningún sitio".

Ella misma ha vuelto a repetir en esta ocasión, frente a las cámaras, que le gustaría traer a un tercer hijo pero que, por el momento, esperará a ver puesto que Olivia aún es muy pequeña y está empezando a convivir en familia junto a su hermanita, Maia. No es de extrañar que la trabajadora actriz tenga más de un despiste, incluso para las entregas de premio, con un caos tan bonito por su casa.

“Lo que se oye por ahí al fondo es mi hija bailando flamenco, con perdón de Bisbal, y aquí estamos Kley y yo preparándome para los Woman. Me encanta, ¿a que no parece que llevo todo el día sin dormir?", bromeaba, mientras su maquillador de confianza, Kley, le preparaba antes de ir a la gala.