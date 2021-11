El frío y las precipitaciones abundantes se instalan en el país toda la semana y la cota de nieve baja a 700 metros

El portavoz ha explicado que la situación meteorológica actual "continúa marcada por la presencia de una dana, es decir, una depresión aislada en niveles altos de la troposfera". Así, ha añadido que "la presencia de aire frío en su seno y la circulación de vientos que se generan a su alrededor favorece la formación de nubosidad que da lugar a nevadas y precipitaciones intensas alimentadas por el flujo de aire húmedo procedente del Mediterráneo".

Así, ha agregado que "los efectos de esta dana se propagan hasta la superficie, lo que ha dado lugar a la formación de una borrasca de poca entidad en el área mediterránea" y ha precisado que esta borrasca no ha recibido nombre "porque no ha profundizado demasiado y parte de los avisos activados durante este episodio por fenómenos meteorológicos adversos no se deben a su presencia, sino a la citada dana".

El portavoz ha indicado que, en las últimas 24 horas, la nieve ha ido bajando de cota, de manera que en la meseta norte se ha situado en torno a los 800 ó 900 metros, según las zonas, durante la noche del lunes. Así, ha señalado que ha nevado en ciudades como Ávila o Segovia.

Por otro lado, en el este de la Península, la cota estuvo más alta durante el lunes por encima de unos 1.400 metros pero en las últimas horas también ha ido bajando y también han descendido las temperaturas notablemente. Por ejemplo, en la madrugada del martes se han alcanzado valores muy fríos en zonas de montaña, destacando Sierra Nevada a 2.800 metros de altitud, donde se registraban -12ºC, o La Covatilla (Salamanca) a 1.960 metros con -7ºC.

Además de la nieve, Del Campo ha hecho alusión a las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en el área mediterránea. En concreto, en puntos de las provincias de Alicante y sur de Cataluña se han producido chubascos de intensidad torrencial, destacando los 67 litros por metro cuadrado (l/m2) recogidos en una hora en la estación de Tortosa, en el municipio de Roquetes, en la provincia de Tarragona.

"En esta estación se han recogido desde la medianoche hasta las ocho de la mañana (hora local), 125 litros por metro cuadrado que se contabilizan en el día pluviométrico del 22 de noviembre", por lo que se ha convierte en "el más lluvioso para el mes de noviembre" de esta estación centenaria, que recoge datos desde 1920, según ha detallado Del Campo, recordando que el día pluviométrico "va desde las ocho de la mañana de un día hasta las ocho de la mañana del día siguiente".

En las próximas horas, continuará la posibilidad de chubascos muy fuertes y persistentes en el sur de Cataluña y norte de Castellón, de manera que se mantiene el aviso naranja (importante) por este motivo hasta la tarde del martes. También habrá posibilidad de chubascos intensos y persistentes en buena parte de la Comunidad Valenciana, resto de Cataluña, Baleares y entorno de la cuenca del Ebro.

Además, continuarán las nevadas por encima de unos 700 a 900 metros en áreas de montaña como la Cordillera cantábrica, Pirineos, sistemas Ibérico y Central pero también nevará en zonas llanas, es decir, en páramos de la zona centro y en áreas de las dos mesetas, especialmente de las provincias de Salamanca, Ávila, Soria, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Teruel y Zaragoza.

Se esperan también rachas de vientos fuertes en zonas litorales y las temperaturas continuarán bajando, salvo en Galicia, donde subirán un poco, ha precisado Del Campo.

Para el miércoles continuarán las precipitaciones abundantes en el Cantábrico, donde pueden ser fuertes y persistentes, al igual que en el este de Cataluña. Ese día se esperan chubascos localmente fuertes en Baleares y seguirá nevando en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema Central, aunque en cotas más altas que estos días, a partir de unos 1.000 o 1.400 metros.

No obstante, ha añadido Del Campo, por encima de esas cotas, las nevadas serán copiosas, sobre todo en la Cordillera Cantábrica, y continuará también la nieve en el Sistema Ibérico y puntos orientales de la meseta, ya que por el este de la Península esta cota de nieve será más baja, en torno a unos 700 a 900 metros. En el resto del centro y de la mitad norte del país, los cielos estarán nubosos, con lluvias más débiles en general, y las temperaturas subirán por el oeste pero bajarán por el este peninsular.

EL JUEVES PUEDE LLOVER EN CUALQUIER PUNTO DE LA PENINSULA

El jueves continuará el ambiente inestable, con lluvias intensas y persistentes en el Cantábrico y también, sobre todo, en la primera mitad del día en Cataluña, Baleares y Melilla. Por la tarde comenzará a llover en el oeste de Andalucía y sur de Extremadura y "no se puede descartar este día que llueva en algún momento dado en cualquier punto del resto de la Península", ha avanzado Del Campo. Ese día, la cota de nieve se situará en torno a 800 a 1.000 metros y se esperan nevadas abundantes en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos.

El viernes continuará lloviendo en el tercio norte peninsular, Baleares y Melilla, con posibles chubascos en zonas de montaña del centro y sur. Las cotas de nieve seguirán en valores similares o incluso podrían bajar a 700 metros por la mitad norte y continuará, como es lógico, el ambiente frío en general, con heladas en el interior oriental de la Península, que serán intensas en zonas de montaña de cara al fin de semana.

"Aunque hay todavía algo de incertidumbre, parece probable que llegue un frente frío", ha alertado Del Campo, explicando que dejará lluvias y nevadas abundantes en el tercio norte peninsular y precipitaciones que se irán extendiendo a sistemas montañosos del resto de la Península, mientras que en zonas llanas podría haber alguna precipitación "pero más débil y dispersa". En cualquier caso, las temperaturas continuarán bajas para la época.

LLUVIAS Y TORMENTAS TAMBIÉN EN CANARIAS

En Canarias, el martes y miércoles habrá intervalos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil en general. A partir del jueves, sobre todo ya por la tarde, aumentará la inestabilidad y es posible que se produzcan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas desde ese día hasta el sábado.

El portavoz ha concluido que las temperaturas bajarán a partir del jueves aunque el domingo la situación tenderá a normalizarse en el archipiélago.