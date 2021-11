Cvirus.- La petició de certificats covid es duplica en l'última setmana a la Comunitat i superen els 2,2 milions

Així, en les dos últimes setmanes hi ha hagut un increment "important" d'emissió de certificats, que entre el 8 al 21 de novembre apleguen als 332.455.

En concret, en l'última setmana, pràcticament s'ha duplicat la sol·licitud d'aquests certificats amb un total de 218.271 entre el 15 i el 21 de novembre, davant dels 114.184 de la setmana anterior, la qual cosa suposa una mitjana de 31.181 certificats cada dia, segons dades de la Conselleria de Sanitat.

En total, des que es va posar en marxa el servici a la Comunitat Valenciana s'han emès un total de 2.254.335 certificats:24.914 de proves, 30.516 de recuperació i 2.198.905 de vacunació.De tots ells, 1.835.190, el 81,4%, s'han emès de forma online i els 419.145 restants, el 18,6%, de forma presencial.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la mesa interdepartamental es reunirà durant aquesta setmana per a establir els espais on serà obligatori presentar el passaport covid per a accedir, una mesura que requereix d'autorització judicial i que vol implantar abans del pont de desembre.