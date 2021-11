El Ayuntamiento de Terrassa cortará el agua a las empresas y comercios que no paguen la factura

El Ayuntamiento de Terrassa cortará el agua a aquellas empresas o pequeños comercios que no estén al día de pago. Este hecho supone una novedad, ya que hasta ahora el reglamento del servicio de agua no contemplaba realizar cortes a ningún tipo de usuario. Lo que sí se hacía, en caso de que algún cliente no pagara el servicio, es iniciar un proceso administrativo que, tras las protocolarias notificaciones, terminaba en un embargo de las cuentas del deudor.

Ahora, el Ayuntamiento de Terrassa trabaja en la modificación de este reglamento con el principal objetivo de permitir el corte del servicio del agua para usos industriales y comerciales que no paguen la factura.

Este cambio es significativo, ya que supone una contradicción respecto a los ideales fundacionales de la compañía de agua de Terrassa, que nació como una alternativa que no buscaba la rentabilidad económica y que aseguraba “el agua para todos”. El paso del tiempo ha dejado las promesas iniciales en papel mojado.

En concreto, en el pleno del día 29 de octubre de 2021 ya se aprobó la modificación parcial del Reglamento del servicio municipal de abastecimiento domiciliario y ahorro de agua, de marzo de 2017, pero todavía no ha salido publicado, sólo conocemos vagamente su contenido por una nota de prensa confusa del ayuntamiento.

La propuesta contempla introducir dos cambios. En primer lugar, adaptarse a la nueva normativa que marca la orden ICT/155/2020 de 7 de febrero de 2020, del Ministerio de Industria, en lo que se refiere a los contadores de agua; y, segundo, tratar los impagos que se producen en los suministros industriales y comerciales.

En este último caso de los impagos, el Ayuntamiento de Terrassa modificará el artículo 24 del Reglamento para que Taigua pueda acotar la excepción del pago en los contratos de suministro doméstico que se amparen en casos de vulnerabilidad residencial y dejar, así, abierta la posibilidad de suspender el suministro en los contratos industriales y comerciales. Queda por ver qué hará con los usuarios domésticos no vulnerables.

Desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2021, el importe de las facturas impagadas procedentes de los suministros industriales y comerciales superaban los 227.000 euros, una cifra que representa el 11% del importe total de la deuda de Taigua, que en menos de 3 años supera los 2 millones de euros

Si en su día ya fueron los trabajadores de la compañía quienes pagaron la 'remunicipalización' con un empeoramiento de sus condiciones laborales. Ahora son las pymes y tiendas de barrio las que pueden pagar las consecuencias con un corte del servicio de agua. Todo en un momento especialmente crítico para muchas de ellas.

Ante esta medida se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Terrassa no demuestra ninguna sensibilidad con los abonados industriales ni los comercios, tanto tocados por la pandemia de la Covid-19, que a pesar de suponer una parte pequeña de la deuda acumulada de Taigua son los que sufrirán cortes de agua sin importar cuál es su situación económica.