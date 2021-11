La Filmoteca de València projecta 'Adú' per a commemorar el Dia Universal dels Drets de la Infància

La Filmoteca de València celebrarà el Dia Mundial dels Drets de la Infància amb la projecció del llargmetratge 'Adú' (2020), dirigit per Salvador Calvo. Els passes seran aquest dimecres, 24 de novembre, a les 18.00 hores, i el divendres 26 de novembre, a les 20.00 hores.

L'activitat està organitzada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de l'Institut Valencià de Cultura, i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, mitjançant la Direcció General d'Infància i Adolescència.

Des de la Generalitat recorden que el 20 de novembre es commemora el Dia Mundial dels Drets de la Infància. Així, L'Institut Valencià de Cultura i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives pretenen sensibilitzar a la ciutadania sobre una terrible realitat que afecta milers de xiquets i xiquetes que es veuen abocats a abandonar el seu país d'origen, a més de conscienciar sobre el dret de la infància migrant a la inclusió i a condicions de vida dignes.

Quatre Premis Goya

Protagonitzada per Luis Tosar i Anna Castillo, 'Adú' va guanyar quatre premis en la passada edició dels Goya, entre ells, a la millor direcció per a Salvador Calvo i al millor actor revelació per a Adam Nourou.

La pel·lícula narra la història d'un xiquet de sis anys i la seua germana major que esperen el moment adequat en una pista d'aterratge al Camerun per a colar-se en un avió que els porte a Europa. No molt lluny d'allí, un activista mediambiental contempla horroritzat un elefant mort i sense claus. A més de lluitar contra la caça furtiva, aquest home haurà de superar els problemes que sorgiran en retrobar-se amb la seua filla, nouvinguda d'Espanya.

Milers de quilòmetres al nord, a Melilla, un grup de guàrdies civils es prepara per a enfrontar-se a un grup de subsaharians que tracta de creuar la frontera. Aquestes tres històries estan unides per un tema central, i cap dels seus protagonistes sap que les seues destinacions estan condemnades a creuar-se.