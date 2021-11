Castellón no detecta turoperadores que programen la provincia fuera de la temporada alta

Esta es una de las conclusiones de la mesa sobre actividad comercial del Aeroport de Castelló Business Forum, en la que han participado el presidente del club de producto Introducing Castellón, Javier Gallego; el jefe del servicio de Promoción de Turisme Comunitat Valenciana, Juan Muñoz, y el brand and market director de Visit València, Miguel Ángel Pérez, además de representantes de las aerolíneas.

Gallego ha incidido en la necesidad de superar la estacionalidad: "Si no, da igual lo que hagamos". "Necesitamos que (los turoperadores) quieran venir en abril, mayo o noviembre, pero ni están ni se le esperan", ha agregado.

Además, ha criticado también que en la provincia de Castellón no existe una "malla empresarial" en el sector, sino "grupúsculos de empresas desparramadas por el territorio", algo que ha considerado un "gran error".

También ha lamentado la "falta de política estratégica" en la provincia, y que las acciones en este sentido se quedan en "el cambio de logos, marcas y el tamaño del estand de Fitur". "Continuamos poniéndonos colonia para evitar tener que ducharnos", ha ironizado. Igualmente, ha criticado lo que ha considerado el "papanatismo" y la "irresponsabilidad intelectual" de cuestionar el modelo turístico sin proponer otro.

Y es que el sector turístico ahora tiene que "lidiar con el miedo", algo para lo que no están preparados y que supone, a su juicio, un ataque a la "línea de flotación" del negocio, ya que no pueden gestionarlo. En esta línea se ha pronunciado también Muñoz, de Turisme Comunitat Valenciana, que ha lamentado que llevamos un año "malconviviendo" con la pandemia.

"LA DEMANDA NO SE HA IDO"

No obstante, el directivo de la agencia turística se ha mostrado menos negativo, ya que los resultados de este 2021 "no son tan malos como podría esperarse" en 2020, pero "tampoco tan buenos como algunas expectativas que había a principio de 2021". De hecho, ha remarcado que "la demanda no se ha ido, en cuanto tiene oportunidad vuelve".

Por ello, ha considerado que en la Comunitat Valenciana hay un "producto suficientemente sólido como para que vuelva" la demanda turística, pero ha instado a aprender a "moverse en la incertidumbre". De hecho, ha remarcado que Castellón ha resistido mejor en esta pandemia que otras provincias.

Y es que "lo que podía parecer una debilidad, ha resultado ser una fortaleza": la dependencia del mercado nacional y francés ha hecho que el sector turístico haya respondido mejor que en otros territorios ya que estos dos mercados no han caído tanto.

Desde Visit València, Pérez ha expresado su deseo de que en 2022 se pueda "mejorar" los resultados del último verano prepandemia. Respecto a Castelló, ha apuntado que "no es fácil" dada la cercanía de València y Reus, pero ha considerdo que "las aerolíneas siguen comprnado aviones y siguen teniendo aeropuertos donde volar". "Nadie va a dudar de todos los encantos que tiene Castelló tanto en el litoral como el interior".