El Casco Antiguo de Logroño será el escenario el 18 de diciembre de un 'street escape' sobre el Sitio de la ciudad

De este modo, con el juego de pistas 'Street Escape 1521, El Legado', que estará gestionado por la firma Plan B Servicios Socioculturales, "se pretende ofrecer una alternativa de ocio activo vinculado con el momento histórico del Sitio de Logroño".

Para ello, propone diversión a los jóvenes durante más de dos horas con numerosos retos, pruebas, enigmas y acertijos que lleven a la victoria en un juego en el que se utilizarán las nuevas tecnologías con envío de mensajes a través de códigos QR y WhatsApp.

Dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, el juego tendrá lugar el sábado 18 de diciembre y para participar, de forma gratuita, es necesario inscribirse antes del 9 de diciembre a las 14 horas.

El concejal responsable del V Centenario, Kilian Cruz-Dunne, y la concejala de Educación y Juventud, Beatriz Nalda, han presentado este martes la actividad "orientada a proporcionar conocimientos sobre el Sitio de Logroño de una forma amena y divertida desde el enfoque de la animación en el tiempo libre".

Los personajes, localizaciones, tramas y enigmas están basados en ese momento histórico de la ciudad y del que este año se celebra el V Centenario, "aunque no se busca el rigor histórico, sino el interés por nuestra historia y tradiciones", ha señalado la concejala de Educación y Juventud.

Beatriz Nalda ha destacado que este juego "busca la participación de jóvenes dentro de una propuesta que combina el ocio positivo, la creatividad, las posibilidades de socialización, el interés por la cultura y la historia de nuestra ciudad".

Con la originalidad en este caso de estar vinculado al Sitio de Logroño, el Street Escape es una combinación de los elementos característicos de las Escape Rooms, salas de escape, con los tradicionales juegos de yincana que se desarrollan en espacio abierto y recorren localizaciones concretas en las que se deben superar retos para completar una misión.

Así, los participantes "tendrán que resolver enigmas, rompecabezas, desafíos de ingenio, puzles y otro tipo de problemas, utilizando objetos y claves para pasar de una prueba a la siguiente con el fin de conseguir completar una misión".

La actividad, gratuita, está dirigida a jóvenes de 18 a 35 años, que deben formar grupos necesariamente de cinco personas. Se ha establecido un máximo de 59 equipos, que competirán efectuando un recorrido de pruebas por la zona del Casco Antiguo de Logroño y puntuarán su destreza en la resolución de las mismas.

El 'Street Escape 1521, El Legado' combina personajes no jugadores distribuidos por la zona de juego, con envío de mensajes a través de códigos QR y Whatsapp, por lo que para participar cada equipo deberá contar con un teléfono móvil con conexión a internet, lector de códigos QR, WhatsApp, correo electrónico y lector de pdf.

LA DINÁMICA DEL JUEGO.

Un director de juego o game master controlará la evolución de cada equipo y estará pendiente de ayudar a los participantes en cada caso. La Gota de Leche servirá de espacio físico de control del juego. Desde allí los game masters estarán controlando el juego presencialmente. También se podrá contactar con ellos por WhatsApp.

Existirán, asimismo, jueces de juego que velarán por que todo transcurra con normalidad, vigilarán los posibles incidentes o imprevistos, así como los quebrantamientos de las normas, y podrán comprobar determinadas pruebas si fuera necesario.

El juego incluye personajes no jugadores que podrán aportar alguna referencia, que puede ser necesaria o no. Los personajes no jugadores realizan su 'actuación' esporádicamente cada 10 ó 15 minutos.

La concejala de Educación ha apuntado que el recorrido "no supone esfuerzo físico y es accesible para todos los participantes". La duración estimada de la realización completa del juego es de entre 2 y 4 horas.

El objetivo del 'Street Escape 1521, El Legado' será "superar el total de los retos planteados, desplazándose entre reto y reto hasta completar el total del juego utilizando el menor tiempo posible en la realización de los retos y completándolos de la mejor manera posible". "Ganará el equipo que haya completado correctamente el mayor número de retos en menos tiempo", ha indicado Nalda.

Un representante debe preinscribir al grupo para reservar plaza en el juego y acudir a la reunión previa de explicación del mismo. El grupo completo tendrá que asistir el 18 de diciembre, fecha en la que se celebrará la actividad, a La Gota de Leche a las 19 horas para realizar la inscripción definitiva.

Al existir plazas limitadas se irán asignando por orden de preinscripción. El orden de preinscripción y las plazas disponibles se controlan a través de la preinscripción on line. Una vez realizada, el solicitante recibe por correo electrónico la confirmación de la preinscripción.

LOS PREMIOS.

Este novedoso juego de ocio activo vinculado con el Sitio de Logroño contará con tres premios, dotados con 1.000 euros para el equipo ganador, 500 para el que quede en segunda posición y 250 euros para el tercer grupo finalista.

Los premios serán en vales (por una cuantía para cada miembro del primer grupo clasificado de 200 euros, 100 euros para los integrantes del segundo y 50 euros para los del tercer equipo), que cada participante podrá canjear en comercios o establecimientos de Logroño.

Entre los equipos no ganadores se sortearán diez lotes de 125 euros cada uno, consistentes en cinco tarjetas regalo de 25 euros de las plataformas Netflix, Spotify o similares para cada uno de los diez equipos premiados en el sorteo. Solo por participar en esta actividad todos los jugadores recibirán una camiseta con la imagen del juego.