La defensa de Ciscar nega el frau a l'IVAM: l'obra de Gerardo Rueda era autèntica i es va seguir el procés adequat

Així s'ha pronunciat el lletrat de Ciscar, Juan Molpeceres, en l'exposició del seu informe final en el juí que se segueix en l'Audiència de València per la peça 2 del cas IVAM, en el qual Ciscar comparteix banqueta amb l'ex director econòmic administratiu del museu Juan Carlos Lledó, i el fill i hereu de l'artista, José Luis Rueda.

La peça principal del procediment, centrada en presumptes irregularitats de Ciscar per a promocionar la carrera artística del seu fill, Rafael Blasco, conegut com 'Rablaci', va acabar al setembre amb una conformitat: Ciscar va reconéixer que va malversar i va acceptar la pena d'un any i mig de presó -enfront dels 12 que li demanaven-.

En la peça de Rueda, la Fiscalia ha elevat a definitives les seues conclusions i reclama per a Ciscar la pena de sis anys de presó i multa de 144.000 euros per un delicte continuat de prevaricació administrativa, de falsedat en document oficial comesa per funcionari públic i malversació de cabals públics en la seua modalitat agreujada. Per a Lledó demana cinc anys i sis mesos de presó i multa de 63.000 euros; i per a Rueda, cinc anys per un delicte continuat de malversació. La resta d'acusacions, la popular i particular, també mantenen els seus escrits.

L'advocat de Ciscar ha fonamentat el seu informe en una idea principal: l'execució per part de l'hereu -José Luis- de l'obra -del seu pare- és legal. "Considerem que és molt clara la llei sobre aquest tema i no estableix cap límit. Els límits els establixen les acusacions sobre la base d'uns codis ètics que no estan continguts en lleis, ni tan sols són consensuats i, per tant, no tenen cap caràcter vinculant".

Així, ha insistit: "Les obres que va executar José Luis de forma pòstuma són legalment obres de Gerardo i els pèrits de propietat intel·lectual ho van deixar meridianament clar", ha exposat. "Si alguna cosa és legal, entenc que no cap que es considere delicte", ha postil·lat. També ha repetit que es va seguir el procediment adequat i que es van tramitar "correctament" les propostes de despesa, "en les quals no va intervenir" Ciscar.