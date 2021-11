Sofía Vergara celebra una fecha muy especial con las románticas fotos de su boda: "Feliz aniversario, mi amor"

El profundo amor y la complicidad que comparten Sofía Vergara y su marido, Joe Manganiello, es algo que salta a la vista. Con la llegada del sexto aniversario de bodas, la pareja ha intercambiado varios mensajes por redes con capturas y vídeos de la que fue su ceremonia nupcial. Y, por supuesto, no han faltado palabras en español en ambos perfiles.

La actriz de la carismática Gloria en Modern Family ha dejado a sus seguidores completamente encantados con la bonita dedicatoria a su gran amor. Y es que, después de formalizar su relación en 2014, esta pareja daba paso al matrimonio el 22 de noviembre de 2015 por todo lo alto, con un vestido que dejaba sin aliento, una tarta monumental y, por supuesto, parte del querido reparto de la popular serie que no iban a faltar a la memorable cita de su amiga y compañera Sofía.

"Feliz aniversario, mi amor", ha comenzado la actriz en su felicitación. Con una secuencia de bonitas fotografías de este imparable dúo, ha querido festejar esta inolvidable fecha. Además, como guinda del pastel, ha añadido un vídeo en el que se aprecia a la latina dejando su copa en manos de algún amigo, justo antes de centrarse en Joe y comenzar su vals.

Joe, por supuesto, no iba a quedarse en silencio y también ha dedicado unas palabras en español a su esposa. "Feliz aniversario, mi amor", ha repetido él en su propio post, con el vídeo del baile que compartieron, junto al resto de su dedicatoria escrita en inglés.

"Hace seis años me casé con la mujer de mi vida. No me puedo creer que hayan pasado seis años, el tiempo vuela. Te quiero y te echo de menos", ha sido dedicatoria a su querida mujer.

Parece que Sofía Vergara ha aprovechado algunos días en familia por Beverly Hills (California), tras el reciente nacimiento de su "primita" Lucina. Pero, aunque sea a distancia, la pareja celebra su amor mutuo con la mayor pasión que puedan tener.