La Universitat de València reobri la Sala Palmireno com a nova seu de l'Aula d'Arts Escèniques

El professor del Grup de Dansa de la Universitat de València, l'intèrpret, coreògraf i director d'obres de dansa contemporània, Toni Aparisi oferirà una performance i diversos estudiants d'ASSAIG -Grup de Teatre de la Universitat de València-, realitzaran una lectura dramatitzada, 'Convida un pobre a la teua taula', un homenatge a Luis García Berlanga.

La reobertura d'aquest centre s'inscriu en el marc de la iniciativa 'Cultura als Campus', promoguda pel Vicerectorat de Cultura per a acostar les activitats culturals a l'alumnat, informa l'entitat educativa en un comunicat.

L'acte estarà presidit per la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, i comptarà amb la participació de la vicerectora de Cultura i Esport, Ester Alba; el degà de la Facultat de Geografia i Història, Josep Montesinos; i la directora de l'Aula d'Arts Escèniques de la Universitat, Laura Monrós.

La programació regular de l'Aula d'Arts Escèniques de la Universitat començarà el pròxim any. A partir del primer semestre de 2022, diferents grups de teatre de la Universitat visitaran la Sala Palmireno un dimarts de cada mes. Ens els grups participants, La Col·lectiva Imaginària amb l'obra 'Curiasses', Teatre estudiantil Komos amb 'Lisístrata' o l'Agrupació Escènica Enrique Rambal, que presentarà un breu monòleg, 'Exilio hacia la muerte', del jove actor Josemi Pérez Sanz.

Per al pròxim curs, en col·laboració amb el Centre de Documentació Escènica de l'Institut Valencià de Cultura i l'Arxiu Històric de la Universitat, també està prevista la projecció de l'audiovisual 'Yo comencé en la Palmireno'. El documental intentarà connectar aquelles persones que van iniciar la seua activitat professional en la Sala Palmireno, a través d'unes jornades de diàlegs entre professionals de l'escena per a retratar el significat de la històrica sala per a la cultura universitària.

La Universitat de València té "un gran vincle amb el teatre des de pràcticament els seus inicis", destaca la institució. Existeixen notícies de representacions escèniques en l'Estudi General ja en 1531, però va ser dècades més tard quan va començar la programació teatral interrompuda de la universitat.

El dramaturg i retòric de la Universitat de València Joan Llorenç Palmireno (1524-1579), col·laborant amb el ressorgiment del teatre del segle XVIII, va fer una extensa tasca per l'escena teatral de la Universitat de València. Va compondre un bon nombre d'obres en les quals barrejava el canònic llatí amb el valencià, el castellà o les llengües romanços; a més de promoure nombroses representacions de comèdies interpretades pels estudiants en el Paranimf de la Nau.

"UN RITME FRENÈTIC"

Quatre segles més tard, en 1985, es va crear la sala de teatre Palmireno, situada en la Facultat de Filologia, actual Facultat de Geografia i Història, com a nucli fonamental de les activitats de l'Aula de Teatre durant més de vint anys. Entre 1989 i durant la celebració del Zinc Segles (1999-2002), la Sala Palmireno va tindre "un ritme frenètic", amb Nel Diago, Ramón X. Roselló i Ferran Grau al capdavant de l'Aula.

En el curs 2004-2005, la Sala Palmireno es tanca i l'activitat de les arts escèniques es trasllada a la Sala Matilde Salvador de la Nau, amb el professor Ferran Grau com a responsable de l'Aula. En l'actualitat i des de 2015, aquest lloc ho ocupa la professora de la Universitat de València Laura Monrós, directora de l'Aula d'Arts Escèniques de la Universitat.

La Palmireno, a més de ser durant dècades la seu del teatre universitari valencià, va veure nàixer i créixer el grup de teatre de la Universitat de València, L'Eina Teatre, que ara rep el nom d'ASSAIG - Grup de Teatre de la Universitat de València. El grup, dirigit des de 1990 per Pep Sanchis, ha oferit més de 40 espectacles.