Entitats valencianes demanen la reforma de la llei de l'audiovisual per a evitar la "discriminació lingüística"

Entitats i institucions valencianes reclamen la reforma de la Llei de l'audiovisual perquè, entre altres qüestions, contemple l'obligació de les plataformes d'incloure un mínim de producció pròpia del seu catàleg en les llengües cooficials de l'Estat a part del castellà i evite, d'aquesta forma, "la discriminació lingüística" dels seus parlants.

El pronunciament es presentarà aquest dimecres en un acte conjunt en l'edifici Octubre Centre Cultura Contemporània (OCCC) sota el lema 'Projecte de llei estatal o situació actual del sector audiovisual valencià: Llengua i finançament'. Està prevista la participació de representants de la Càtedra Drets Lingüístics, el Consell Valencià de l'Audiovisual, PAV, Avapi i Avant, a més d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

L'acte, expliquen des d'ACPV, està motivat per l'anunci per part del Govern espanyol d'una llei de l'audiovisual que, d'aprovar-se tal com es va anunciar, significaria "una molt greu discriminació" de les llengües diferents del castellà, "malgrat la seua oficialitat en els territoris respectius". I, per tant, adverteixen, "un atemptat a la igualtat lingüística i a la teòrica no discriminació dels ciutadans per raó de llengua".

En aquest sentit, ACPV entén que la llei ha de reformar-se en quatre aspectes. El primer d'ells és "contemplar l'obligació de les plataformes a disposar d'un mínim de producció pròpia del seu catàleg en les llengües cooficials de l'Estat" a part del castellà.

També "ha de regular que les plataformes tinguen un percentatge del seu catàleg doblat el les llengües cooficials diferents a l'espanyol i disposar que una part del percentatge dels beneficis de les plataformes destinat a finançar via impostos TVE incloga també les televisions autonòmiques en llengua pròpia".

L'entitat reivindica igualment "no excloure els Consells de l'Audiovisual autonòmics com a òrgans reguladors ni buidar-los de competències, enlloc de centralitzar-les en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència". ACPV expressa la seua voluntat de fer "totes les gestions necessàries per a aconseguir una reforma del projecte conegut en aquesta direcció".

Suport a un major pressupost per a À Punt

D'altra banda, Acció Cultural subratlla el seu suport a la petició de les productores valencianes d'un increment de la partida pressupostària inicialment prevista per a À Punt, ja que la televisió i ràdio públiques valencianes "han de ser motor del sector audiovisual, i sense pressupost açò no serà possible".

ACPV valora el consens assolit entorn d'aquests dos eixos, i el pronunciament valencià sobre la reforma de la llei de l'audiovisual, i fa una crida als diputats valencians dels diferents partits polítics a "atendre i respectar aquesta petició unànime dels sectors associatiu, acadèmic, institucional i empresarial".

"Els nostres diputats a Madrid han d'atendre, primer de tot, els interessos valencians, que en aquest cas passen per la reforma del projecte de llei de l'audiovisual", conclouen.