Zoo actuarà al desembre a Madrid i Barcelona

Seran dos directes "especials" amb els quals el grup posarà punt final a la gira presentació del seu últim treball publicat, 'Llepolies', amb el qual, només en aquest 2021, ja han donat més de 60 concerts, destaquen fonts de la promotora dels esdeveniments.

Madrid i Barcelona han sigut les ciutats triades per la banda valenciana per a celebrar dos nits de música en dos dels recintes més grans del país. Zoo, que ja va celebrar el seu V aniversari amb Sold Outs en el Sant Jordi Club i en La Riviera el passat 2019 i que en 2021 va omplir l'Estadi Olímpic de Barcelona i en tres ocasions el Teatro EDP Gran Vía, tornarà a les dos capitals el pròxim any amb dos concerts que demostren que són una de les bandes més importants del panorama musical alternatiu nacional. Està previst que més de 15.000 persones acompanyaran a la banda en aquests dos concerts, calculen.

'Llepolies' és el tercer treball discogràfic de la formació i el primer publicat sota el seu propi segell discogràfic, ZOO Records. L'àlbum, es va convertir en el desé disc més venut en Espanya segons l'Associació de Productors de Música a Espanya (Promusicae). Un disc compost per dotze cançons que ja sumen més de 17 milions de streams en plataformes digitals i els videoclips de les quals es van posicionar entre els tres vídeos més vistos en Youtube en els seus respectius llançaments.