Intersindical Valenciana expressa el seu suport a la vaga del metall de Cadis

"Milers i milers de famílies viuen pendents de la negociació que s'està duent a terme entre la FEMCA i els sindicats", subratlla Intersindical en un comunicat, en el qual denuncia que les patronals de les empreses subsidiàries de Navantia "tornen a atacar els seus treballadors en intentar imposar un nou conveni que empitjora l'anterior i deixa en una situació de vulnerabilitat, incertesa i precarietat al conjunt" de treballadors.

El sindicat lamenta que la baixada de sous, la pèrdua de complements, tancaments i incompliments "segueixen sent una mostra del que la patronal entén com una millora per a l'empresa". "Lògicament, un atac tan greu i descarnat, en un moment especialment vulnerable per a l'economia, suposaria un colp dur per a les famílies treballadores gaditanes que han exigit donar una resposta d'acord i igualment contundent", denúncia.

Intersindical lamenta que ni la patronal ni les administracions públiques han tingut "la voluntat o capacitat" per a "corregir dècades de desmantellament d'indústries, llocs de treball i el teixit productiu gadità" i celebra que la vaga s'està desenvolupant amb un "èxit de seguiment excel·lent".

El sindicat envia la seua "solidaritat, afecte i respecte" per la "lluita que apuntala l'esperança per a la nostra classe social i que marca el camí de més mobilitzacions que en el marc de la postcrisis de 2008 i de l'escenari d'eixida de la pandèmia seran més necessàries que mai".