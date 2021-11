Extremadura apuesta por el semáforo Covid pero se opone a volver a las restricciones de horarios en hostelería

No obstante, ha señalado que se opondrá a recuperar las restricciones de horarios en la hostelería porque "no sirven". "En Extremadura tenemos líneas rojas", ha remarcado en declaraciones a los periodistas en Mérida, donde ha insistido en que la situación actual, y con el porcentaje de población vacunada, no aconseja este tipo de medidas. "No estamos en este nivel".

En cuanto a la adopción de medidas sobre los aforos, ha recordado que actualmente se permite el 100%, puesto que lo del 80% es una recomendación, si bien ha advertido que dado que hay que mantener las distancias de seguridad, no se puede alcanzar el aforo completo, por "reglas de la física".

En todo caso, ha puntualizado que esto no significa que "si vamos a más", en alusión a los contagios, se tengan que "restringir comportamientos que permiten acercamientos", entre los que ha citado como ejemplo el uso de las barras, al tiempo que ha aclarado que esto no se producirá mientras no se den "unos niveles de incidencia que generen unos niveles de gravedad importantes".

Por tanto, con el porcentaje actual de personas vacunadas, no se volverán a tomar decisiones "tan drásticas" si no fuera "estrictamente necesario".

En este punto, ha apuntado hacia el comportamiento de la ciudadanía como causa de que en la región haya una menor incidencia que otras. "Si aquí se ha hecho un esfuerzo en la vacunación y la sociedad ha creído en la vacuna, quiero reconocerle a la sociedad que haya hecho eso", ha dicho.

Y es que, "las cosas no pasan por casualidad", ha señalado Vergeles, quien ha seguido animando a la población a que se vacune, tanto a los que tienen pendiente la dosis adicional como quien decidieron en un primer momento no hacerlo, porque "no hay problema" en vacunarse ahora, ha recordado.

Así, con respecto a la responsabilidad individual de los ciudadanos, ha señalado que es la clave que explica la diferencia de incidencia entre dos países con altas tasas vacunales, como Portugal, con 240 casos, y España, con 132.

"La diferencia está en cómo se ha interiorizado, sobre todo los extremeños, como hay que comportarse en los interiores, que son un importante foco de contagios", ha dicho el consejero, quien ha hecho un llamamiento ahora que vienen fechas de comidas y reuniones familiares, para potenciar el uso de la mascarilla en los interiores cuando no se come y se bebe, y también a ventilar con frecuencia.

Son las reglas de las 6 M, ha insistido Vergeles, quien reconoce que puede ser "muy pesado" con este asunto, pero "es la diferencia entre países con alta cobertura vacunal en cuanto a las cifras de incidencia".

Por otro lado, a preguntas sobre un brote en un centro sociosanitario en Almendralejo, ha señalado que se abordará "como cualquier otro", al tiempo que ha recordado que en el grupo de 60 a 69 también va incluida la tercera dosis para los profesionales sanitarios y los sociosanitarios.

Con ello se consigue un doble objetivo, como es protege al profesional que continúa en "primera línea", así como se consigue romper la cadena de contagios, puesto que en estos centros quienes entran y salen son las visitas y los propios trabajadores.