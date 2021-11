Puig defèn que el port de València ha de compatibilitzar creixement i sostenibilitat, després de les crítiques d'Oltra

"Això és el futur, no hi ha marxa arrere ni tenim un planeta B", ha dit en un esmorzar informatiu de RTVE sobre les declaracions de la també líder de Compromís aquest diumenge en la clausura de l'assemblea dels comuns a Barcelona, on va dir que ampliar Valenciaport o l'aeroport del Prat suposa "un menyspreu a la vida".

Puig, també líder del PSPV, ha recordat que el de València és el port del Mediterrani amb major trànsit de contenidors i per açò és "fonamental" per a mantindre el nivell d'exportacions de la Comunitat. "De l'anterior crisi vam eixir gràcies a les exportacions i al turisme, ara es tracta que aquesta vegada isquem a través de la innovació i la millora de la qualitat", ha defès.

Però ha reconegut que és necessari "un plantejament que faça absolutament compatible la sostenibilitat amb el creixement", adaptant l'economia als límits mediambientals i així "garantir els dos vectors".

En aquesta línia, preguntat per la crisi energètica i pel debat entorn del tancament de les centrals nuclears, Puig ha sostingut que "com tal no està plantejat" a la Comunitat perquè "hi ha un full de ruta per al tancament de Cofrents i no s'està plantejant la seua ampliació".

Al marge de les nuclears, sí ha advocat per "accelerar al màxim" la instal·lació d'energies renovables i així aconseguir la neutralitat d'emissions contaminants que "és exigible" i la Generalitat vol "propiciar".

De cara a Nadal, davant els problemes de desproveïment i la vaga anunciada pels transportistes valencians, Puig ha afirmat que "seria bo que no es produïra" i se solucionara el conflicte, recordant que hi ha una negociació en marxa a nivell nacional amb el Govern.

"En aquest moment no tenim cap problema greu de desproveïment", ha recalcat, reconeixent que hi ha tensions en el comerç mundial i un augment del preu dels nolis. Açò últim sí ha assegurat que li "preocupa molt" per a sectors clau de la Comunitat.

Davant aquesta situació, el president ha tornat a instar Europa a revisar la seua política industrial -"hi ha una PAC i no una PIC"- perquè creu que va ser un "enorme error" que la UE "desertara de la indústria". "És el moment de la reindustrialització", ha reivindicat, ja que creu que és un sector que "tira cap amunt" de l'economia i genera millors salaris.