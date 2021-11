Así ha respondido Armengol en el Parlament, al portavoz del Grupo Popular, Toni Costa, quien ha preguntado a la presidenta a qué considera que se debería dedicar el ITS.

En referencia a la gala de LOS40 Music Awards, Costa ha considerado que "no es admisible que hayan transformado una 'ecotasa' en una 'ecofarsa'" y ha reclamado al Govern que no "engañe a la gente" con el destino del ITS.

((Habrá ampliación))