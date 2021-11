La Universidad de Stanford sitúa a 87 investigadores de la US en puestos de "alto impacto científico"

De los 87 investigadores, seis proceden de centros de investigación de la Universidad de Sevilla, ocupando casi un tercio de ellos posiciones "muy destacadas a nivel internacional", ha remarcado la US en una nota de prensa remitida este lunes, en la que ha resaltado, además, el resultado del análisis del ránking según las áreas, en el que "se observa que los investigadores de la US destacan en quince de las 22 áreas científicas analizadas y en 37 de las 176 subáreas de investigación, lo que "pone de manifiesto el alto nivel de investigación de la US en su conjunto".

Las áreas científicas con más investigadores de la US seleccionados son 'Engineering', con 20 investigadores destacados; 'Physics & Astronomy', con 12 investigadores, y 'Enabling & Strategic Technologies', con once investigadores. Estos datos sitúan a la Universidad de Sevilla en la séptima posición en el ámbito nacional, ha apostillado la institución académica.

El investigador más destacado de la US es Francisco Liñán Alcalde, del Departamento de Economía Aplicada I, seguido de Miguel López Lázaro, del Departamento de Farmacología; Alfonso M. Gañán Calvo, del Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos; Sebastián Lozano Segura, del Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas I; y Andrés Aguilera López del Departamento de Genética.

Los investigadores mejor posicionados a nivel internacional según la subárea o campo de investigación son Miguel López Lázaro en 'Medicinal & Biomolecular Chemistry', que se sitúa en la posición 35 de un total de 88.725 investigadores, y Sebastián Lozano en 'Operations Research' en la posición 60 de 26.063 investigadores. Ambos investigadores ocupan la primera posición a nivel nacional. También destaca en el TOP 100 internacional por campo de investigación Alfonso M. Gañán que en 'Fluids & Plasmas' ocupa la posición 98 de 49.117 investigadores y es el tercer investigador a nivel nacional y el primero de una universidad andaluza.

Otros científicos que ocupan también la primera posición nacional por campo de investigación son María Isabel Carretero León en 'Civil Engineering' y Anabel Moriña Díez en 'Education', y un total de quince investigadores US ocupan la primera posición andaluza del campo de investigación.

El 'Ranking of the World Scientists: World*s Top 2% Scientists' ha sido publicado por segunda vez por la Universidad de Stanford tras la evaluación de la información estandarizada sobre la producción científica, citas y otros indicadores bibliométricos de más de 100.000 investigadores de todo el mundo, no sólo de universidades, sino también de hospitales, centros e institutos de investigación. El ranking analiza el impacto de la producción científica de los investigadores de forma separada para un año y de toda su carrera científica.