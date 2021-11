Puig espera reunir-se amb Mazón en els pròxims dies i diu que el Botànic té un "full de ruta clar"

En un esmorzar informatiu de RTVE, Puig ha garantit que no té "cap tipus de problema" a reunir-se amb el líder de l'oposició perquè és "el raonable i el normal" i l'única cosa que falta és que concreten la data.

"Quan li vaig dir que jo podia, no podia ell", ha recordat sobre la petició de Mazón, per a afegir que qualsevol que veja la seua agenda sap que "no és fàcil" i que "per descomptat", la reunió serà en els pròxims dies.

Sobre la situació del Botànic, el govern que comparteix amb Compromís i Unides Podem, i la possibilitat d'una remodelació, Puig ha ironitzat que "l'estat de salut depèn de cada persona a cada moment" i ha destacat que els pressupostos de 2022 segueixen la seua tramitació "amb normalitat i estabilitat" igual que en els últims anys, "una afirmació que no poden fer altres comunitats".

"Pels seus fets els coneixereu", ha il·lustrat, i ha insistit que l'"obsessió" del tripartit és la recuperació sanitària, social i econòmica, captant la major quantitat possible de fons europeus per a arribar a 2023 amb menys atur i més inversió social.

RECONEIX QUE "VA SER UN ERROR" DIR QUE NO REPETIRIA

En clau de partit, preguntat per si tornarà a presentar-se a liderar el PSPV després de la seua reelecció en el recent congrés de Benidorm, Puig ha posat l'accent que el seu full de ruta també és clara i "només toca fer el possible per superar la pandèmia i reactivar la Comunitat".

"En això cal estar", ha resolt, "no hi ha gens més important en aquests moments que estar amb el cap en la faena". Sí ha reconegut que "va ser un error sens dubte" quan va dir fa uns anys que no es tornaria a presentar perquè aleshores ho pensava i "a voltes no és prudent dir tot el que penses".