Confisquen més de 500 quilos de cocaïna en el Port de València en un contenidor d'espècies

El passat 15 de novembre, en el curs de la tasca d'inspecció de contenidors que desenvolupa la Duana Marítima de València a través de la Unitat d'Anàlisi de Riscos, els efectius d'aquesta unitat van trobar 15 motxilles de gran grandària que contenien la droga.

El contenidor, que transportava una càrrega d'espècies, va ser inspeccionat, així com altres unitats procedents de països de Sud-amèrica i que havien arribat a València uns dies abans.

El mètode escollit per a l'intent d'introducció de la cocaïna pel port és el conegut com a 'ganxo cec', consistent en la col·locació de la substancia estupefaent en un contenidor amb càrrega lícita, generalment sense coneixement de l'exportador i de l'importador, explica la Guàrdia Civil en un comunicat.

Amb aquesta operació, subratllen, ja són cinc els intents d'introducció de cocaïna que han sigut avortats en l'últim mes en el port de València, amb un resultat global de més de 2.700 quilos de droga confiscada.

"PRINCIPAL PORTA D'ENTRADA"

Aquesta instal·lació "és la principal porta d'entrada de mercaderies a Espanya i, en particular, d'aquelles procedents de països de Sud-amèrica, que habitualment s'utilitzen per a realitzar aquest tràfic il·lícit", afigen.

Per a combatre aquesta activitat dels grups criminals, es desplega la tasca, tant de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, com de Guàrdia Civil, que sota la tutela de la Duana Marítima lluiten contra aquestes activitats il·legals, duent a terme nombroses aprehensions com la corresponent a la present operació.