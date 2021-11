Estos son cinco de las ofertas del 'Top Ventas' que ya han triunfado en los primeros días 'black' de Amazon

Para sorpresa de muchos, el Black Friday de Amazon, este año, ha ido más allá del último viernes de noviembre. El marketplace ha decidido este 2021 celebrarlo durante toda una semana para que todos los usuarios tengan la oportunidad de conseguir sus productos y dispositivos favoritos a precios muy especiales. De hecho, pasados los primeros días, el gigante de las compras online ya ha lanzado una primera lista con aquellos que más han triunfado entre los compradores; los mismos que probablemente lo sigan haciendo dadas sus buenas prestaciones y sus mejores descuentos. ¿Quieres saber cuáles son?

Te adelantamos que en la variedad está el gusto y que en el Top Ventas de Amazon hay gadgets para todos los gustos y bolsillos. Aunque, para facilitarte la elección de compra, desde 20deCompras hemos querido reducir su listado a cinco para que, rápidamente, encuentres lo mejor de este completo Black Friday lleno de ofertas del que podremos hasta el viernes, 26 de noviembre.

'Best seller' del Black Friday de Amazon

- Fire Tv Stick Lite. No nos extraña que este dispositivo esté entre lo más vendido, dada su capacidad de transformar nuestra televisión en smart. Tiene más de 21.000 valoraciones y da acceso a todo un mundo de entretenimiento.

Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa Amazon

- Freidora sin aceite de Cosori. Estaba claro que iban a ser uno de los productos estrella de esta fecha, algo lógico con este ofertón: el modelo de Cosori de 5,5 litros está rebajado un 21% para que pueda ser tuyo por poco más de 100 euros.

El modelo de 5,5 L de Cosori. Amazon

- Toallitas de Dodot. Conseguir 18 packs de toallitas o, lo que es lo mismo, 864 unidades, por menos de 30 euros es todo un chollazo y bien lo saben las familias que han hecho de este modelo para una limpieza delicada un best seller.

Dodot toallitas Aqua Pure para bebé, protección e higiene para su piel. Amazon

- Samsung Galaxy M32. Renovar un teléfono móvil durante la campaña del Black Friday es todo un acierto. ¿O no te apetece ahorrarte 100 euros en un terminal con pantalla infinity y carga rápida?

Samsung Galaxy M12. Amazon

- Pack de dos cepillos de dientes eléctricos de Oral B. Si todavía no has probado el cepillado eléctrico, no debes dejar pasar este chollo: dos cepillos de Oral B por menos de 60 euros para que te ahorres más de 40 euros en su compra.

Dos cepillos de mango recargable, cabezal redondo y sensor inteligente de Oral B Amazon

Descubre todas las ofertas del Black Friday en 20deCompras.

