El Teatro Alameda acoge la XIII edición del certamen la Pecca, con 121 cortometrajes de temática LGTBIQ+

Desde su nacimiento como proyecto sociocultural en 2007, la Pecca promueve "el fomento del respeto a la diversidad sexual y de género a través del cine para impulsar, así, la conciencia social y reclamar, al mismo tiempo, el derecho del colectivo a estar presente en la cultura y en la sociedad de forma igualitaria", ha señalado el Ayuntamiento de Sevilla este martes en una nota de prensa.

En total, se han inscrito en esta edición 121 cortometrajes procedentes de más de una quincena de países, caso de España, Brasil, India, Argentina, Corea del Sur, Chile y México, entre otros. De ellos, en la gala que se celebrará el próximo domingo en el Teatro Alameda, podrán verse los diez finalistas, elegidos por un jurado formado por figuras del ámbito audiovisual y con carreras marcadas por el activismo por los derechos del colectivo LGTBI, como son Maribel Torregrosa, Sergio Morante, Miriam Guijarro, Carola Alonso y Pablo Tocino.

Los trabajos finalistas reflejan temáticas LGTBIQ+ relacionadas con la infancia y la adolescencia, la amistad, la migración, la violencia y la persecución, la familia, el romance, la religión, el armario y la memoria histórica. Sus títulos son 'Antes de la erupción' (España), de Roberto Pérez Toledo; 'Better Days' (España), de Fran Herrero Ansoleaga; 'Camille et moi' (Francia), de Marie Cogné; 'Colada' (España), de Ibon Hernando; 'Cristiano' (España), de Adán Pichardo; 'Dama blanca' (España), de Elena Marcelo; 'El traje de Karina' (Colombia), de Frank Benítez; 'Encuentro' (México), de Iván Lowenberg; 'Shot' (España), de Martín Delfino Guevara, y 'Soy' (España), de Bárbara C. Salas.

Todos optan al primer premio, la Pecca de Oro, galardón patrocinado por el Bar 1987 (Alameda de Hércules), que otorga, además, la suma de 1.000 euros; y un segundo premio, Pecca de Plata, que conceden las asistentes a la gala, valorado en 500 euros y patrocinado por el bar Men To Men. Junto a la asociación DeFrente, organizadora de la Pecca, colaboran con el certamen el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla y las empresas Cactus, La Madriguera de Mai, La Casa Azul, Cube Urban, OBBIO, El viajero sedentario, P&M Seguros, Plus Ultra Seguros, 1987 Bar y Men To Men.