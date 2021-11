Cvirus.- La Generalitat reunirà aquesta setmana a la interdepartamental per a decidir on es demanarà el passaport COVID

Puig, en l'esmorzar informatiu 'Fuera de plató' de RTVE, ha valorat la situació actual de la pandèmia davant l'augment de contagis de les últimes setmanes, remarcant que el "paràmetre fonamental" que ha de guiar les decisions és el nombre d'hospitalitzats i de morts.

Ha recordat així que actualment hi ha unes 50 persones en les UCI dels hospitals valencians i que és una xifra molt allunyada d'altres onades de la pandèmia, encara que ha advocat per fer un "seguiment permanent" de la situació.

Un altre dels seus objectius és insistir en la vacunació perquè "les persones que presenten més dificultats" quan es contagien són les no immunitzades. Per açò ha confiat en l'extensió de la tercera dosi de reforç que previsiblement s'aprovarà a nivell nacional i ha cridat a "anar a per el 8% que falta" de persones vacunades a la Comunitat, ja que "són milers de persones".

A partir d'ací, Puig ha reiterat que el passaport COVID es demanarà en els espais on és més difícil mantindre l'ús de mascareta i la ventilació, encara que no els ha concretat perquè ho decidirà aquests dies la interdepartamental per a veure "en quines condicions" es demana al TSJCV. I si ho autoritza, ha insistit que la intenció és que estiga en marxa abans del pont de la Constitució.