Puig veu positiu que l'acte d'Oltra i Díaz fora a València: "Abans aquestes coses es feien a Madrid o Barcelona"

"Abans aquestes coses es feien a Madrid o a Barcelona i ara a València, haurem d'estar contents (...). O és que anem a posar traves?", ha constatat en l'esmorzar informatiu 'Fuera de plató' de RTVE, sobre si creu que aporta l'elecció del lloc de la trobada entre aquestes líders de l'esquerra.

Puig ha sostingut que tot el que se celebre a la Comunitat és positiu perquè demostra que "alguna cosa haurà de dir" aquesta regió, com la pròxima gala a Benidorm per a triar el representant espanyol d'Eurovisió. "Està molt bé, fora de bromes, que la trobada que va protagonitzar la vicepresidenta es fera a València. Sincerament, és molt positiu", ha abundat sobre la seua companya de govern.

Açò sí, ha demanat que es continuen celebrant aquest tipus d'esdeveniments fora de la capital i ha remarcat que la Comunitat vol "aportar en aquests debats, no només ser l'escenari". Per açò ha agraït que RTVE haja triat València per a iniciar aquests esmorzars que protagonitzaran pròximament el seu homòleg català, Pere Aragonès, i la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero.

En la seua intervenció ha tornat a advocar per la descentralització com "la manera real d'entendre Espanya sense anar contra ningú" i ha posat com a exemple que a la Comunitat estiguen les seus socials de Caixabank o el Sabadell com "una millora evident de la reputació" d'aquesta autonomia. També ha tornat a instar a canviar la seu de l'Institut Oceanogràfic Espanyol fora de Madrid i ha rebutjat la "anomalia" que la majoria d'institucions estiguen allí.

DEMANA "RACIONALITAT" EN EL FINANÇAMENT

En matèria de finançament autonòmic, davant la cimera que acull aquest dimarts Santiago de Compostel·la entre representants de huit CCAA -Galícia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, La Rioja, Cantàbria i Astúries-, el també líder del PSPV ha insistit és que és positiu que es reunisquen presidents i que el que ell vol és aportar "racionalitat" i que el nou model es base en la igualtat.

Dit açò, ha tornat a defendre el criteri de població que rebutgen aquestes comunitats i ha recordat que "els terminis importen" perquè el sistema actual de finançament està caducat des de 2014. Però ha destacat que ara hi ha més "consciència" entre els valencians de la seua situació d'infrafinançament i ha posat en valor la unitat d'acció entre forces polítiques, empresarials i sindicals en la triple manifestació del dissabte.

"Ara el finançament està en l'agenda política", ha asseverat, per a assenyalar el "compromís" de la ministra de presentar l''esquelet' del nou model i recordar que és "complex" que tire avant perquè requereix majoria al Congrés i "el Govern en aquest moment no pot per si mateix".

Per açò ha demanat al PP que se sume al nou model i a la resta de partits "intentar buidar qualsevol besllum de nacionalisme" entorn del finançament autonòmic. "Un Estat amb aquestes deficiènciesacaba tenint conseqüències, a la Comunitat suposa 12 punts per davall de la renda mitjana, i això genera una frustració òbvia", ha advertit.

I preguntat per les seues crítiques a la Comunitat de Madrid, Puig ha remarcat que "mai" va voler desqualificar a ningú, només posar en valor la gestió de la pandèmia a la Comunitat, i ha tornat a advocar per una reforma fiscal per a evitar el 'dúmping'.