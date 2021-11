Ferits tres homes en col·lisionar un cotxe i una furgoneta a Alacant

Fins al lloc del sinistre, registrat sobre les 15.00 hores, el CICU va mobilitzar una unitat del SAMU i dos de Suport Vital Bàsic els serveis mèdics del qual van atendre a tres ferits.

Un home de 52 anys va ser assistit per politraumatisme i va ser evacuat en l'ambulància del SAMU a l'hospital General Universitari d'Alacant. Al mateix centre hospitalari va ser traslladat un jove de 20 anys, afectat per policontusions, en una de les ambulàncies de suport vital bàsic. En l'altra va ser evacuat a Sant Joan d'Alacant un altre jove, de 22 anys, també per politraumatisme.