Valeria Ros descubre quién tiene más y menos sexo en 'Zapeando' y señala a un compañero: "Es un guarro"

Zapeando presentó este lunes una nueva ronda de las preguntas heavys que los espectadores realizan a los colaboradores. Esta vez, la que se sometió a estas atrevidas preguntas es Valeria Ros, que desveló quién es el que más sexo tiene de todos.

También el que menos y, en ese ranking, ella se puso primero como la que menos sexto tiene del programa. A continuación colocó a Quique Peinado: "Las mata callando, siempre que pienso en él digo: 'Está haciendo el amor, fijo'", dijo Ros de su compañero.

."No estoy muy de acuerdo, pero te voy a hacer caso. Yo creo que eres más fucker de lo que dices", se 'defendió él, acerca de que ella estuviera en último lugar.

Ros puso otro nombre como siguiente en la lista: Dani Mateo. "Ve tantas cosas, que es imposible que le dé tiempo a no ser que sea eyaculador precoz",

Después, a María Gómez: "Ya lleva bastante tiempo con su pareja y le ha dado ahora porque se ha comprado un coche nuevo", señaló Valeria.

Así, para ella, el que más sexo tiene del programa es Miki Nadal. "Miki es un guarro. Miki tiene un pito en la cabeza, vamos", dijo de él.

Además, Valeria Ros confesó lo que no haría por dinero. "A mí me dicen si quiero hacer el perrito y no lo hago", señaló. "¿Cómo es el perrito?", preguntó Dani Mateo. "Pues eso, a cuatro patas", contestó la colaboradora.