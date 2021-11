Omar Montes actúa por sorpresa en directo en la calle para presentar su nueva canción... y se olvida la letra

Omar Montes actuó este lunes, por sorpresa y en mitad de la calle Preciados de Madrid, para presentar su nueva canción, Escanea, enmarcada en la campaña lanzada por AliExpress para motivar las ventas en el Black Friday.

El artista español más escuchado en Spotify en 2020, que ahora triunfa también con un documental donde relata su vida, sufrió, no obstante, algún que otro percance en la presentación.

Tal y como señala Semana, el de Pan Bendito, que contó para su actuación con el único acompañamiento de guitarra y percusión, padeció algunos problemas de afinación.

Y no solo eso. Según el relato de la revista, el madrileño se olvidó de la letra de la canción. Un contratiempo que quiso compartir con su público con su habitual gracia y así poder salir airoso.

"Me acabo de bajar del avión y he venido aquí… de locos. No me sé la canción… Pero sí tengo mucho cariño para daros a todos. Esto me lo leo yo y en hora y media me lo aprendo y me lo canto", aseguró el artista.

Triunfa con su documental

El cantante estrenó recientemente una serie documental, El principito es Omar Montes (Amazon Prime Vídeo) en la que narra cómo fueron sus humildes orígenes, el inicio de su carrera y el momento actual, donde saborea el éxito.

Pero su infancia y juventud en el barrio madrileño de Pan Bendito no fueron fáciles y en ese ambiente llegó a cometer faltas y delitos de los que habla abiertamente en el documental.