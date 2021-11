Este lunes 22 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega de El debate de las tentaciones. La tertulia, al igual que el reality que la protagoniza, está presentado por Sandra Barneda. Y entre las colaboradoras más fieles está siempre Nagore Robles.

Aunque siempre se mantienen en su sitio e interactúan con neutralidad, en ocasiones hay ciertas bromas, comentarios o zascas en la pareja que son celebrados como agua de mayo en las redes, pues el noviazgo que forman despierta bastante simpatía.

En esta ocasión, vino a raíz de un desencuentro en República Dominicana. Y es que, Rosario y Zoe se enfadaron en Villa Paraíso después de que esta última le dijera a Rosario que a ella no le importara su novio. Ocurrió justo después de que Rosario intentara calmar las aguas, pues todas las chicas estaban decididas a pasar a la vivienda contigua al creer que era allí donde estaban sus novios.

Rosario descartó esa posibilidad mientras que Zoe, tras alertar a todas las chicas, se dedicaba a correr, presa de los nervios, de un lado a otro. Cuando la novia de Álvaro intentó calmarla, recibió el ataque. Rápidamente, Zoe le pidió disculpas al ver que a su compañera le había molestado que la acusara de no preocuparse por su pareja.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y Rosario continuó quejándose tanto con su tentador favorito, Suso, como con el resto de convivientes de la villa del ataque de la catalana, algo que Zoe escuchó y que no le gustó nada. "Te he pedido perdón, ¿no? Pues ya está", dijo. Pero para Rosario, muy dolida, unas disculpas no eran suficientes.

Ya en plató, Nagore Robles se posicionó junto a Rosario y dejó claro que se identificaba con ella al decir que, a veces veces, ni siquiera que le pidieran perdón en infinitas ocasiones le era suficiente: "Aunque me digas siete veces 'lo siento', no me vale", declaró.

"No, si ya lo tengo comprobado contigo", añadió Sandra Barneda, haciendo estallar en aplausos al público. Entre risas, y lejos de recular, Nagore Robles contraatacó: "Esta te la voy a devolver. Os voy a decir una cosa, si Rosario es combativa, no sabéis cómo soy yo".

"Sí, nos lo imaginamos", bromeó Terelu Campos sobre el carácter de la colaboradora. "Bueno, pero ¿después de la tormenta llega la calma o no llega la calma?", insistió Barneda. "En la isla, sí", aseveró Nagore, concluyendo un pique muy comentado en redes.

Yo cada vez que Sandra dice algo en referencia a su relación con Nagore #TentacionesDBT2 pic.twitter.com/LI59EkTmQ0 — demel🎄 (@DemelMarston) November 22, 2021

Es flipante como Nagore y Sandra pueden cambiar mi estado de animo#tentacionesDBT2 pic.twitter.com/0gCAVe2NL1 — not_today_ (@arya_not_today_) November 22, 2021

Sandra y Nagore son mi pareja favorita del mundo, me dan la vida #TentacionesDBT2 — Andrea 💜 (@andreuusky) November 22, 2021