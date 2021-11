Adriano sale espantado de su cita con José en 'First dates': "¿Hemos terminado ya?"

En ocasiones, los comensales de First dates no llevan muy bien ser rechazados por su cita del programa de Cuatro, y eso fue lo que le pasó a Adriano con José este lunes, lo que provocó su espantada.

El primero en llegar fue el gaditano, que nada más sentarse en la barra del restaurante, no paró de intentar ligar con Matías Roure, el barman: "Es que es muy guapo, yo quiero un hombre así", le dijo a Carlos Sobera.

Cuando te cruzas con tu crush en el pasillo 😍



Tú: #FirstDates22N https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/BIb02JlCjx — First Dates (@firstdates_tv) November 22, 2021

A continuación, entró José, un sevillano que no gustó demasiado a Adriano, por lo menos en la primera impresión: "Vaya tela... le he visto con los pelos azules y eso...", afirmó el gaditano.

En la cena, en cambio, ambos disfrutaron de una entretenida velada, adornada con risas y conexión entre los dos. Aunque Adriano seguía poniéndole peros a su cita: "Es demasiado femenino", comentó sobre José.

La pareja decidió tomarse el postre en el reservado, donde se dejaron llevar por la pasión y se besaron en repetidas ocasiones, olvidándose de las cámaras: "Los besos los doy de verdad, pero no quiere decir que haya tema", reconoció José.

Al final, Adriano interpretó los besos de una forma diferente a los de su pareja de la noche porque, mientras que él quiso una segunda cita, José no quiso volver a quedar: "No nos veo en plan de pareja, buscaba otro físico, soy muy superficial".

El rechazo no le sentó muy bien al gaditano: "Prefiero no decir si me he enfadado o no. ¿Hemos terminado?", preguntó antes de levantarse e irse espantando de la cita. José, sorprendido por la reacción de Adriano, se preguntó para concluir la velada: "¿Y ahora qué hago yo, Mari Carmen?".