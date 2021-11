Este lunes, MasterChef Celebrity comenzó con una despedida. El programa de la televisión pública, emitido en La 1, albergó el abandono definitivo de su protagonista indiscutible: Verónica Forqué. Ocurrió después de que, la semana pasada, la actriz se declaró derrotada y se saltó la eliminación tras una dura prueba en exteriores.

Sin embargo, el de la artista no fue el único adiós de la entrega: también se quitó el delantal de MasterChef para siempre Carmina Barrios, aunque en este caso no fue por decisión propia. La madre de Paco León se quedó así a las puertas de la final al ser la peor valorada en una prueba de eliminación en el que el nivel fue muy alto, según comentaron los jueces. Estos, al expulsar a una de las favoritas del talent culinario, convirtieron a Belén López, David Bustamante, Miki Nadal y Juanma Castaño en los cuatro candidatos a ganar.

El último reto al que se enfrentó la andaluza fue uno de repostería, el punto débil de muchos de los participantes en las distintas ediciones del concurso, pues la precisión no perdona en este tipo de cocina.

Tanto Barrios como el resto de aspirantes tuvieron 90 minutos para reproducir una receta de Ricard Martínez, del restaurante barcelonés Espai Sucre. Pese a contar con una trayectoria casi impecable en el concurso, la muñeca de Jordi Cruz, pues así la llamaba, se vino abajo en cuanto empezó.

"No he empezado a cocinar, pero viendo la prueba he dicho, 'la Carmina muere aquí, voy directa para el sofá'", murmuró. Pero, lejos de rendirse, la actriz lo dio todo hasta el último momento, dejando patente por qué había llegado a la semifinal del talent, algo celebrado por los jueces.

Carmina Barrios se queda a las puertas de la final y se convierte en la última expulsada de #MCCelebrity 6. Eres un ángel Carmina, gracias por regalarnos tu pureza y abrirnos tu corazón https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/eYEtAw9ObF — MasterChef (@MasterChef_es) November 23, 2021

"Aunque no es una reproducción del postre de Ricardo, me siento tremendamente satisfecho. No has sacado el pie del acelerador ni siquiera sabiendo que había una posibilidad de que no lo terminaras", alabó Cruz. "Me quito el sombrero ante cómo lo has peleado. Cuando uno da todo lo que tiene dentro ,no se le puede exigir más", suscribió Pepe Rodríguez.

"Que lo hayas peleado, me quito el sombrero, eres un ejemplo de mujer luchadora. Qué bestia, qué animal, cuando alguien da todo lo que tiene dentro no se le puede exigir más" @Pepe_elBohio https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/8l8dzjm3hE — MasterChef (@MasterChef_es) November 23, 2021

Pese a todos estos alabos, Barrios se convirtió en la última expulsada de MasterChef Celebrity, pues le faltaron elaboraciones, algo que el jurado no perdona casi nunca.

"Venía con miedo, pero he tenido una experiencia tan bonita... he viajado, montado en globo, me he sentido libre. Antes no me consideraba nada especial, pensaba que no tenía mérito alguno, pero me decís tantas cosas bonitas que me lo estoy empezando a creer", comenzó la andaluza, dejando claro que su balance era positivo.

"He disfrutado como una enana. MasterChef’ me ha cambiado para bien. En primer lugar, me ha enseñado a valorarme, que eso es lo principal", dijo una de las aspirantes favoritas de la edición, emocionada, antes de despedirse de los fogones del concurso para siempre.