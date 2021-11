Verónica Forqué abandona definitivamente 'MasterChef Celebrity' a las puertas de la final: "No puedo más"

Una vez más, MasterChef Celebrity comenzó con una despedida. El programa de la televisión pública, emitido este lunes en La 1, albergó el abandono definitivo de su protagonista indiscutible: Verónica Forqué. La semana pasada, la actriz se declaró derrotada y se saltó la eliminación tras una dura prueba en exteriores.

Muchos estallaron en redes ante lo que podría ser un favoritismo sobre la aspirante, pues Pepe Rodríguez dejó la continuidad de su participación en el talent en el aire pese a haber rechazado ponerse el delantal negro una vez más.

Sin embargo, este 22 de noviembre la incógnita se resolvió y la actriz decidió colgar su delantal pese a que había llegado a las puertas de la semifinal. Según dijo, aunque había disfrutado la experiencia, había llegado un punto en el que sentía que no podía más.

El desencadenante de la crisis de Forqué fue, según sus palabras, una durísima prueba en exteriores. Cabe mencionar que, desde que comenzó esta edición del formato, la actriz perdió los papeles en cada uno de los retos grupales, provocando todo tipo de memes, pero también de críticas por la manera en la que trataba a sus compañeros y compañeras.

Aún así, al verla entrar en plató, Juanma Castaño, Miki Nadal, Belén López y Carmina Barrios fueron incapaces de contener tanto su emoción como su alegría. "Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba del cocinado por equipos me agobié. Yo no soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde y decir 'no puedo más'. Me quito el delantal, pero por un rato, en la final volveré a aplaudir en la grada. No puedo más", explicó Forqué, que añadió que el universo le estaba dando señales para que parara que no debía ignorar.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021

"Has sido un poco porculera, pero yo te quiero, porque eres muy bondadosa", comentó Barrios antes de despedirse, poniendo el toque de humor al triste momento. Antes de marcharse y como es habitual en el concurso, Forqué apostó por sus ganadores: "Tengo a dos candidatos, una va con traje a rayas y la otra es heterosexual y de Zaragoza", dijo en alusión a Belén López y Miki Nadal.