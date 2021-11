"Soy más popular que Revilla", "Voy a invitar a Biden a Vigo": las mejores frases de Caballero en 'El hormiguero'

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acudió este lunes a El hormiguero para comentar con Pablo Motos la repercusión que ha tenido durante los últimos años el encendido de las luces navideñas en la ciudad gallega.

El edil estuvo muy cómodo durante la entrevista y sus frases más destacadas fueron:

"Soy mucho más popular que Miguel Ángel Revilla -presidente de Cantabria-".

"Voy a invitar a Jose Biden a Vigo".

"Cada año encendemos medio millón de luces en Navidad".

"La factura de la luz de las luces de Vigo durante toda la Navidad son 30.000€".

"El alcalde que no ponga luces de Navidad en su ciudad le echan del cargo".

"Soy el alcalde más votado... de las ciudades de mi tamaño".

"Llevo 14 años como alcalde y no me he cogido ni un día de vacaciones: ¿Dónde voy a estar mejor que en Vigo?"

"Feijoo no atiende a mi ciudad, por eso no hablo con él".

"Vigo es la primera ciudad de Galicia".

"No soy muy nacionalista".