La crisis de chips afecta al nuevo iPhone 13: las principales tiendas en España no tienen stock a tres días del Black Friday

La crisis de componentes, que está afectando a numerosas industrias este año, está imposibilitando a los consumidores hacerse con algunos productos muy deseados. Uno de estos productos es el nuevo iPhone 13, lanzado el pasado septiembre. Quien se quiera hacer con la nueva generación de smartphone de Apple -compuesta por cuatro modelos diferentes: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max- deberá esperar un tiempo, ya que las principales tiendas distribuidoras de productos electrónicos no están contando con suficiente stock como para abastecer su demanda.

La propia Apple, a través de su director Tim Cook, alertó el pasado abril de que la crisis de chips afectaría a sus cadenas de suministro de iPad y Mac. Durante estos meses la empresa ha mantenido un buen ritmo de producción gracias a la reserva de componentes con la que ya contaba, pero en este otoño se ha visto obligada a rebajar las expectativas con la fabricación de iPhone 13: las previsiones de terminales se han visto reducidas de 90 a 80 millones. La escasez de componentes para procesadores está afectando sobre todo a los modelos iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

Si la intención es hacerse con algunos de estos terminales en esta campaña de Black Friday, va a ser difícil llegar a tenerlo entre las manos durante un tiempo. De hecho, actualmente, las principales tiendas de productos electrónicos, y la propia tienda de Apple, reconocen no contar con stock en sus tiendas.

Tienda Apple

Desde la propia tienda de Apple de Sol, reconocen que actualmente no cuentan con terminales en su centro, aunque explican que cada semana llegan unos pocos a los diferentes centros de venta de la compañía. Por ello, recomiendan ir llamando cada día para conocer en qué momento hay móviles disponibles o bien hacer el pedido a través de su web.

Al hacerlo de este modo, el consumidor recibirá una actualización en el momento en que vuelva a haber stock, siendo esta la opción más rápida para hacerse con un iPhone 13. Desde la web de Apple, los modelos iPhone 13 y iPhone 13 mini tienen una previsión de entrega de en torno a una semana. En cuanto a los modelo más potentes, el iPhone 13 Pro y Pro Max, asciende a entre 3 y 4 semanas.

Otras grandes superficies con venta de productos electrónicos

En otros centros de venta, tales como Media Markt, Worten o The Phone House, reconocen, al igual que Apple, no contar con stock en sus tiendas. En Atención al Cliente de Media Markt explican que, aunque los nuevos modelos ya constan en el mercado, y en su web aparece la posibilidad de comprarlo -en algunos modelos incluso aparecen previsiones de entrega de esta misma semana- , todavía no ha sido “lanzado”. Tampoco se aventuran a indicar una fecha para la cual ya contarían con terminales suficientes.

En diferentes tiendas de The Phone House tampoco cuentan con iPhone 13 en sus establecimientos e indican no saber nada de cuando sería posible hacerse con estos teléfonos. Por su parte, desde Worten también señalan que no les es posible decir una fecha, aunque también remiten a su página web para poder hacerse con algún iPhone 13 lo antes posible.

No ha sido posible contactar con otros centros de venta importantes, tales como El Corte Inglés, para comprobar la disponibilidad de estos nuevos modelos de Apple, aunque desde su página web enseñan un plazo de entrega de hasta 3 semanas, “plazo de entrega orientativo”. Lo mismo ocurre con Fnac que, aunque en su web afirman tener móviles de estos modelos en stock, el plazo de entrega estimado oscila entre 2 y 3 semanas.

Los móviles reacondicionados venden el doble que los nuevos

Los mercados de segunda mano están siendo los beneficiados de esta situación de crisis. Según informa la agencia EFE, la consultora IDC prevé que la venta de móviles reacondicionados – modelos reparados con garantía – acabe el año con un crecimiento de un 13,2%, frente al 7,4 % de los dispositivos nuevos de alta gama.

Los productos de Apple son los que que mayor cuota de mercado mundial de reacondicionados tienen, con un 44% del total. Esto se explica por presentar un precio mucho más reducido que en sus productos vendidos de primera mano. De hecho, algunas compañías dedicadas a estos móviles reacondicionados, como es el caso de CertiDeal, se especializan en la venta de modelos antiguos de iPhone. En 2021, el iPhone 8 fue el más vendido.