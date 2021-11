'Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat', campanya de la Diputació de València per a fomentar el valencià

Aquesta campanya combina els valors de proximitat, qualitat i confiança que caracteritzen tant el comerç de barri i de mercat com a la llengua pròpia del poble valencià, ressalta la corporació provincial.

Es compon de carros de la compra i bobines de paper d'embolicar destinats a la seua distribució en botigues i mercats, amb el que tots els pobles que pertanyen a la xarxa de Serveis Lingüístics de la Diputació la podran utilitzar i adaptar. Es tracta d'un projecte que naix amb vocació de continuïtat.

'Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat' compta amb frases adjacents com 'Bon dia', 'Guarda-me per a demà', 'Qui va ara' i 'M'ho recomanes?' per a transmetre valors implícits al comerç com la complicitat i el veïnat.

Els carros de la compra, fabricats per l'empresa Rolser situada a Pedreguer, amb les bobines de paper d'embolicar de l'empresa alacantina Manipulados del Papel Martínez de Lorcha, es distribuiran entre els ajuntaments que han establit els premis en l'ús del valencià en el comerç local: Alzira, Algemesí, Montserrat, Silla, Massamagrell, Burjassot, Quart de Poblet, Corbera, Catadau, Canet d'en Berenguer, Alboraia i Xàtiva.

El disseny de la campanya, dels creatius de la Casa Cantonera, s'amplia amb un video promocional de Nat Estudi, un rap creat per a l'ocasió per Herbanegra i el monòleg de Riure's en valencià, interpretat per Maria Juan i Maria Zamora. Ambdues han participat en la presentació, un acte que ha comptat amb l'assistència del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, i amb els diputats de Cultura, Xavier Rius, i Normalització Lingüística, Dolors Gimeno.