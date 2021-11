Cvirus.- El cap de setmana deixa un nou pic de 1.762 contagis a la Comunitat Valenciana

Dilluns passat es van registrar 1.164 casos, la major xifra des que el passat 30 d'agost quan es van notificar 1.733 positius i aquest dilluns s'han sobrepassat fins als 1.762 positius. D'aquesta manera, la xifra total de positius se situa en 524.571 persones. Els nous casos per províncies són 273 a Castelló (56.433 en total); 535 a Alacant (191.905) i 954 a València (276.232) i la xifra de casos no assignats es manté en una.

Així, amb aquests dos decessos, dos persones de 75 i 81 anys, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.891: 870 a la província de Castelló, 3.030 a la d'Alacant i 3.991 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 289 persones ingressades, 55 d'elles en la UCI: 63 a la província de Castelló, 10 en UCI; 96 a la província d'Alacant, 24 d'elles en UCI; i 130 a la província de València, 21 en UCI.

No obstant açò, s'han registrat 802 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 521.490 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 55.819 a Castelló, 190.633 a Alacant i 274.982 a València. El total d'altes no assignades es manté en 56.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 6.632 casos actius, la qual cosa suposa un 1,24% del total de positius i s'han notificat dos brots de 10 o més casos, un a València de 14 casos en l'àmbit educatiu i un altre a Benicarló de 13 casos i d'origen social.