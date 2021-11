La gran apuesta de Itziar Miranda: libros infantiles para crecer en respeto y valores

La necesidad de contar historias corre por las venas de Itziar Miranda. Hija de un padre médico y una madre escritora, la aragonesa se define como "actriz y contadora de cuentos". La prueba son sus últimos trabajos: más allá de dar vida a la querida Manolita en la serie Amar es para siempre, ha escrito una veintena de libros dedicados a los más jóvenes. Los últimos son ¡No pienso ir a un matasanos! y Pa' mí que va a nevar, bros.

Ambos trabajos están editados por Edelvives y pertenecen a la colección Miranda y Tato, la cual arrancó con Si queréis ayudarme, leave me alone y Chaval, ¿qué haces con mi camiseta? Escritos junto con el intérprete y escritor Nacho Rubio y el historiador Jorge Miranda, narran en sus páginas las aventuras que protagonizan Miranda, una curiosa niña de 10 años, y su hermano Tato para conseguir que se cumplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la ONU en la Agenda 2030.

"En estos libros la preocupación de Miranda sobre lo que la rodea crece. La lectura es a partir de 10 años, pero también vale para adultos. De hecho, nos leen personas de hasta 99 años... Y no todo el mundo tiene claro de qué van los objetivos de la Agenda 2030", dice Miranda a 20minutos.

Itziar Miranda posa con dos de sus libros en una cafetería de Madrid. JORGE PARÍS

Entre las cuestiones que se tratan en ambos libros están la importancia de la energía asequible y no contaminante, la clave del agua limpia y el saneamiento, el papel que tienen las ciudades y comunidades sostenibles y de qué forma se puede acabar con problemas como la pobreza energética optando, siempre, por la salud y el bienestar general. Además, los más pequeños podrán aprender los conceptos de industria, innovación e infraestructuras, entre otros.

La autora recuerda cuándo se planteó abordar estos temas."Un día íbamos por la calle y mi hija mayor, que tenía unos cinco años, vio a un sintecho en el parque con un cartel donde ponía: ‘Estás tan cerca que no me ves’. Ella lo leyó en alto y me dijo: ‘Mamá, ¿tú lo ves? Pone que no lo ven’. Pensé: ‘Ostras, si mi hija no me lo hubiera señalado probablemente yo tampoco lo habría visto’. Nos pasamos la vida sin fijarnos en las cosas que realmente importan. Así empezamos con este compromiso".

Los protagonistas de ¡No pienso ir a un matasanos! y Pa' mí que va a nevar, bros se meten en "mil líos" para conseguir una sociedad "mejor y más justa". Y lo hacen con la ayuda de personalidades expertas como la directora del Área de Energía y Personas en ECODES, Cecilia Foronda, y la directora de Médicos Sin Fronteras, Marta Cañas, quienes fueron entrevistadas por la propia escritora.

Asimismo, Miranda ensalza la labor de todos los colaboradores que han participado en la elaboración de este proyecto. Entre ellos, Federico Buyolo, antiguo director general de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y actual director adjunto en el Ministerio de Educación; el padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz; Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF España y Natalia Fabra, experta en pobreza energética.

Miranda cree que los libros, ilustrados por Ángeles Ruiz, podrían integrarse en las aulas, pues son "el lugar donde los niños se transforman", y apuesta, además, por la necesidad de que crezcan siendo respetuosos e inclusivos. Un ejemplo de ello es Álex, un amigo de Miranda que es trans, "un chico que nació chica": "Debemos normalizar algunas cosas sin darles todo el protagonismo. En estos libros el niño entiende que no se le está dando importancia a un hecho que tendría que tomarse ya como algo natural".

Nacho Rubio, Itziar Miranda y Jorge Miranda, autores de '¡No pienso ir a un matasanos!' y 'Pa' mí que va a nevar, bros'. EDELVIVES

Volcada, además, en labores feministas –imparte talleres sobre feminismo y es embajadora del FIP Tocando el cielo, un festival de música clásica comprometido con el papel de la mujer en la música–, la artista agradece el éxito que tuvo su anterior proyecto, la Colección Miranda, compuesta por 15 biografías de "mujeres extraordinarias que han hecho historia".

En este sentido recuerda los valores que transmite Manolita, el personaje al que da vida en las tardes de La 1 desde hace 14 años. "Es un símbolo de nuestras madres y abuelas, que nos dejaron ese legado tan maravilloso que es la igualdad. Me doy cuenta de todo lo que estas mujeres han hecho por nosotras. Hablamos de Clara Campoamor, pero, ¿cuántas mujeres había alrededor de ella? Muchas lucharon y trabajaron para no pedirles dinero a sus maridos. Manolita se ha convertido en todo un icono del feminismo", afirma.

Miranda admite que combinar su trabajo como actriz con la escritura –ya prepara los dos próximos libros– no es fácil. Ajustar sus horarios supone hacer malabares: "Escribo entre secuencias y a altas horas de la madrugada. A veces me levanto a las 4.oo horas para escribir y a las 6.20 horas me recogen para ir a rodar".

"Mi hija les decía a sus amigas que no fueran actrices porque su madre se levantaba muy pronto y, además, lloraba", se ríe. De momento, afronta"la exigencia" como "un reto" y con una sonrisa: "Estoy felizmente cansada".

Cubierta del libro '¡No pienso ir a un matasanos!' EDELVIVES