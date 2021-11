La subdelegada se reúne con los alcaldes de la Campiña Sur tras acordar el servicio compartido de Policía Local

La reunión ha tenido como objetivo abordar la puesta en marcha efectiva del acuerdo, según ha detallado en una nota Valenzuela, quien ha destacado que "se trata de un proyecto pionero en España con el que se pretende dar una oportunidad de mejora y solventar las dificultades de los municipios de escasa densidad geográfica y menor capacidad económica y de gestión".

Así, encuentra su base en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece que cuando dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma comunidad autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de Policía Local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas por la ley a dichas policías.

Los requisitos necesarios para establecer un acuerdo de este tipo son: ser municipios limítrofes, que en el caso de estas localidades de la Campiña Sur, aún no siendo limítrofes entre sí, sí conforman un conjunto geográfico sin discontinuidad entre ellos; no disponer separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de Policía Local, y que la suma de las poblaciones de los municipios asociados no supere la cifra de 40.000, resultando entre los municipios que suscriben este acuerdo un total de 34.631 habitantes.