València lanza una campaña para sensibilizar sobre el aparcamiento reservado a personas con discapacidad

La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, ha presentado esta iniciativa que se difunde desde este lunes y hasta el próximo 5 de diciembre en medios de comunicación escritos y radiofónicos, el canal de televisión de la EMT, el exterior de tres líneas de autobús de la empresa municipal de transportes, la web municipal y redes sociales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En el acto, la edil ha estado acompañada por el presidente de la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym), Paco Florentino, y el secretario de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Pep Varela, quienes han destacado que las plazas reservadas para este colectivo son "una necesidad, no un privilegio". También ha asistido la defensora de las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento, Teresa Navarro.

Lozano ha indicado que se repartirán 10.000 folletos informativos entre las entidades colaboradoras Aspaym Comunitat Valenciana y Cocemfe València. "Con esta iniciativa se pretende sensibilizar a la población sobre los problemas que continúan denunciando las personas con movilidad reducida que utilizan la tarjeta de estacionamiento", ha apuntado.

La concejala ha señalado que en València hay alrededor de 8.000 tarjetas en vigor, junto con las que se gestionan en otros municipios y que se pueden usar igualmente en la ciudad. Por otro lado, se dispone de 2.599 plazas de aparcamiento reservado, que se deben añadir a las plazas de la zona azul, que pueden ser utilizadas por los titulares de las tarjetas sin ningún coste.

"SOLO SON CINCO MINUTOS"

Según el consistorio, entre las principales ocupaciones indebidas de estas plazas reservadas se encuentra la justificación de que "solo son cinco minutos" o la invasión de la zona de aproximación que permite el acceso.

La responsable de Servicios Sociales ha manifestado que la concesión de la tarjeta y el espacio de estacionamiento reservado "no son privilegios", sino acciones "positivas" para que las personas con movilidad reducida puedan acceder con "mayor facilidad" a puestos de trabajo, ocio, compras o sanidad. "Posibilita que las personas con movilidad reducida hagan uso de sus derechos en condiciones de igualdad", ha remarcado la edil.

USO TARJETA POR FAMILIARES

Otros problemas detectados son el uso de la tarjeta por parte de la familia o amistades sin que transporten a la persona con movilidad reducida o a pesar de haber muerto esta, así como el empleo de fotocopias o tarjetas robadas o perdidas.

Durante el último año se han retirado más de 150 tarjetas. Este tipo de infracción comporta una sanción económica de hasta 500 euros y una sanción administrativa de hasta un año de cancelación de la tarjeta, según la gravedad y reincidencia.

Por otra parte, en estos momentos hay 1.187 tarjetas en las que la persona titular consta como que ha fallecido y no se han devuelto. Lozano ha subrayado que "la persona titular, o su representante legal, es responsable de la tarjeta, y tiene que velar por su buena utilización, puesto que no se puede ceder a terceras personas".

"Nosotros no podemos estacionar en cualquier lugar, necesitamos unas medidas mínimas para poder bajar del coche, abrir la puerta, llevar la silla, y muchas veces esto no se encuentra en conciencia", ha incidido el presidente de Aspaym Comunitat Valenciana, mientras que el secretario de Cocemfe València ha lamentado que "se respeta el espacio para aparcar el coche, pero no la zona de transferencia, y esto supone un obstáculo a la hora de hacer la transferencia de la silla al coche".

MEDIDAS IMPULSADAS

La responsable del área de Servicios Sociales ha puesto en valor las medidas impulsadas desde el consistorio para "garantizar los derechos y las libertades de las personas con discapacidad que viven o visitan nuestra ciudad", entre ellas, la constitución del primer Consell Municipal de Personas con Discapacidad, el grupo de trabajo que prepara en estos momentos la nueva Ordenanza de Accesibilidad Universal o la creación de la figura de la Defensora de las Personas con Discapacidad.

La edil ha incidido en la "visión transversal" de esta tarea, por lo que se han desarrollado cursos de formación dirigidos a todo el personal municipal para mejorar la atención a personas con diversas discapacidades y próximamente se llevará a cabo una campaña para el pequeño comercio en esa línea.

Además, la Oficina Ciudad inteligente ha puesto en marcha una aplicación piloto que permite saber, en una primera fase, si las plazas reservadas están libres, y en un futuro se podrán incluso reservar.