La integració tarifària arribarà al gener a l'àrea de València amb baixada de tarifes i reducció de les quatre zones a dues

La tan anhelada integració tarifària del transport públic en l'àrea metropolitana de València començarà a ser una realitat a partir del pròxim mes de gener, quan els usuaris de Metro, MetroBus, EMT i Rodalies de Renfe podran utilitzar un únic suport per a moure's en el seu dia a dia amb independència de l'operador. Per a això, la Generalitat invertirà 20 milions d'euros en un projecte que inclou per primera vegada la xarxa de Rodalies en la mobilitat metropolitana i que arribarà amb una baixada de tarifes tant directa (en preus dels títols) com a indirecta, fruit de la reducció de zones tarifàries, que passaran de les quatre actuals (A, B, C i D) a dos flexibles (A, B i zona de solape entre totes dues).

La fórmula triada per l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) per a desplegar aquest pla se centrarà en dos dels seus títols: el bo transbord de 10 viatges i els abonaments mensuals. En tots dos casos es produirà una simplificació del termini zonal i una baixada de les tarifes, amb el que es pretén fomentar l'adquisició d'aquests títols metropolitans que permeten el transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i 110 minuts en el cas de dues zones, i il·limitats en el cas de l'abonament transport mensual.

Quant a les noves zones tarifàries, la proposta presentada per l’ATMV substituirà les quatre zones rígides actuals dels principals operadors de transport per dues zones flexibles, ja que s'introduirà una nova àrea de solapament. D'aquesta manera, es difuminaran les fronteres del pla zonal i es facilitarà la mobilitat transversal entre municipis pròxims, millorant la mobilitat en l'àrea metropolitana de València.

Amb aquest nou plantejament, els municipis que eren zona A segueixen en zona A; els que eren zona B passaran a ser de l'àrea de solapament A-B i només pagaran per viatjar en una zona, i els que eren zona C i D ara són zona B. Així, aquests últims pagaran una o dues zones i no tres o quatre, com ocorria abans.

D'aquesta manera només pagarà per dues zones la persona que viatja de la zona A a la zona B i viceversa, el que suposa una millora de les tarifes per a tots els usuaris de de els municipis pertanyents a l'àrea metropolitana de València.

Futur pla zonal de l'ATMV per a Metrovalencia. ATMV

A més, la nova zonificació s'ha definit tenint en compte les diferents comarques de l'àrea metropolitana de València, segons apunten des de l’ATMV. Això no ocorria en els anteriors plans, la qual cosa provocava que municipis de la mateixa comarca pertangueren a diferents zones. Un exemple és el cas de Silla, que pertanyia a zona B, mentre que Picassent i Alcàsser eren zona C, sent els tres municipis de l'Horta Sud. O Alboraia, que pertanyia a zona A, mentre Almàssera formava part de la zona B, pertanyent tots dos a l'Horta Nord i estant molt pròxims entre ells. També es dóna solució a casos com el de Torrent, que tenien alguna de les seues pedanies situades en una zona diferent a la de la resta del municipi. La nova zonificació per comarques és la següent:

• Zona A: la ciutat de València.

• Àrea de solapament A-B (àrea en la qual només es paga el preu d'una zona): els municipis pertanyents a l'Àrea Metropolitana de l'Horta.

• Zona B: els municipis pertanyents a l'Àrea Metropolitana del Camp de Túria i Camp de Morvedre.

Futur pla de Rodalies de la ATMV. ATMV

Segons els càlculs de l’ATMV, aproximadament el 90% dels usuaris es mouran amb títols d'una zona únicament, la qual cosa repercuteix en un menor preu del viatge gràcies a aquest canvi zonal. Tota la gent que abans pagava 2, 3 o 4 zones ara pagaran menys zones, la qual cosa abaratirà el preu dels viatges.

Baixada de tarifes metropolitanes

Quant a les tarifes metropolitanes, també baixen al marge de la nova distribució de zones. Per exemple, en el cas del bo transbord de 10 viatges, actualment una zona costa 9 euros, 2 zones 15,50 euros; 3 zones 20,90 i 4 zones 26,90, la mateixa tarifa que a l'Aeroport. Amb la nova proposta, una zona costarà 8 euros, 2 zones 12 euros i la de l'Aeroport 20 euros.

A més, per a fidelitzar als usuaris que viatgen diàriament en transport públic i continuar fomentant la mobilitat sostenible es baixarà el preu de tots els abonaments mensuals, entre un 11% i fins a un 55%, depenent de la zona de l'abonament, al que cal afegir que l'Abonament Transport Jove continuarà tenint un 15% de descompte sobre el preu de l'Abonament Transport.

Així, amb les noves tarifes, un abonament mensual d'una zona costarà 35 euros, i el de dues zones 53 euros (igual que a l'Aeroport), enfront de la forqueta de 45 a 79,10 euros de les quatre zones actuals.

Exemple 1: de Benetússer a València

Una persona que desitge desplaçar-se de Benetússer a València en l'actualitat havia de triar per endavant viatjar en Renfe Rodalies o en Metrobus, ja que era necessari adquirir títols diferents i també abonar tarifes diferents. Amb les noves mesures, el mateix títol, el nou Bo Transbord, es podrà emprar en tots dos operadors i, a més, inclourà un transbord gratuït en Metrovalencia o EMT, a preu de 0,8 € el viatge.

Si eixa persona anava a viatjar en Renfe Rodalies fins a l'estació del nord i després anava a desplaçar-se amb metro estava pagant pel senzill de rodalies i pel bitllet de metro. Ara té tots dos desplaçaments inclosos, passant de 2,5 euros a 0,8 euros, la qual cosa suposa un descompte del 70%.

Exemple 2: de l'Eliana a València

Una persona que desitge desplaçar-se de L'Eliana a València en l'actualitat podria viatjar en Metrobus a preu de 1,90 € abonant un bitllet senzill o a 1,40 € amb el bo 10 de Metrobus. Amb el nou bo transbord i tenint en compte la nova zonificació, eixa persona podrà anar a València per 1,20 € i, a més, podrà transbordar gratuïtament a València en EMT o Metrovalencia, amb el que podria arribar a qualsevol punt de la ciutat pel mateix preu, sense necessitat de comprar un bitllet addicional.

Abans es gastava 2,12 euros sumant Metrobus i Metrovalencia i ara per 1,2 euros té els dos desplaçaments, estalviant-se un 45%.

Arcadi España: "Un salt qualitatiu per a recuperar el temps perdut"

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha manifestat en la presentació de la integració tarifària que el transport públic de l'àrea metropolitana de València ha patit "durant molts anys falta d'inversió i de planificació", la qual cosa la "deixava arrere" respecte a les de Madrid o Barcelona en mancar d'aquesta integració tarifària.

Ha destacat la "visió metropolitana" de la mobilitat amb mesures com les llançadores d'autobús als polígons industrials, que ja acumulen 100.000 usuaris enguany, el nou bo transbord de MetroBus o les noves línies d'autobús metropolitanes. "Eixa visió no sols ha de ser radial, sinó circular, entre els municipis", ha afegit.

En aquest sentit ha avançat la integració de Renfe en el sistema tarifari de l’ATMV, la qual cosa suposarà "salt qualitatiu i quantitatiu per a recuperar el temps perdut" per a "permetre que amb un sol bitllet es puga anar en Renfe i després pujar a Metrovalencia, MetroBus o EMT". España ha valorat la simplificació zonal i la baixada de tarifes: "El transport públic serà més eficient, més senzill i més barat", ha afegit.