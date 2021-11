Morella licita el projecte per a convertir el Colomer Zurita en una escola de música

Després de l'aprovació del projecte i el plec de condicions en el ple municipal, en els pròxims dies s'iniciarà la licitació en el perfil del contractant. Aquesta obra, amb un pressupost de 810.000 euros, està licitada de forma anticipada mentre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana resol definitivament les ajudes de l'1,5% cultural que es destinaran al projecte. Així s'acceleren els processos per a iniciar l'obra.

La licitació va dirigida a empreses especialitzades en restauració d'immobles històrics i culturals, concretament a les del grup K, subgrup 7 i categoria 4. Una vegada publicat s'obrirà un termini de 26 dies per a presentar les ofertes.

En la licitació s'ha primar la qualitat, la garantia i els bons equips, per la qual cosa s'atorguen fins a deu punts per l'oferta econòmica, deu més per la realització de l'actuació en els nou mesos de termini establits, fins el 50 per l'ampliació de la garantia i 30 pel personal tècnic.

Per a l'alcalde, Rhamsés Ripollés, la publicació de la licitació és un pas més per a la recuperació d'aquest edifici emblemàtic i "tan volgut pels morellans". "Es tracta d'una actuació molt important que, com hem treballat amb els responsables de l'Escola de Música, permetrà tindre unes noves instal·lacions i suposarà el renaixement d'aquest edifici que significa tant per a Morella", ressalta en un comunicat.

Morella destinarà l'1,5% cultural del Ministeri a aquest projecte de recuperació. També s'ha previst el condicionament de les aules i el projecte contempla tant el canvi de la coberta del claustre interior del Colomer Zurita com les necessitats d'accessibilitat de tot l'edifici, així com instal·lacions, aïllament i acústica. El pressupost total de la rehabilitació és de més de 810.000 euros, dels quals el Ministeri aportarà el 68%.

Es tracta d'un edifici emblemàtic situat en el centre històric de la ciutat, en la mateixa plaça on està la Basílica Arciprestal. El Colomer Zurita és un immoble de grans dimensions que ha albergat l'activitat educativa des dels seus inicis: primer va acollir les classes dels Padres Escolapios i després va passar a ser l'institut de Morella. L'Ajuntament va recuperar la propietat a l'octubre de 2019, quan va firmar la cessió amb la Diputació de Castelló després d'anys reivindicant-lo.