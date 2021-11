Cvirus.- El Col·legi d'Infermeria de València defensa l'exigència d'un certificat covid en espais tancats

Així mateix, ha tornat aquest dilluns a demanar, davant l'augment dels contagis de l'última setmana i l'inici de la campanya de Nadal, que s'extremen les precaucions enfront de la Covid per la possibilitat que es produïsca una imminent sisena onada de contagis.

Així, recorden que en els llocs tancats i en els quals no es pot mantindre la distància de seguretat s'ha de seguir usant la mascareta, que és un instrument "fonamental" i animen també al 8% de les persones que no s'han vacunat s'immunitzen, especialment la franja més escèptica les edats de la qual oscil·len entre els 29 i els 39 anys.

En el COEV també s'adverteix que la desescalada Covid-19 ha de ser gradual i en funció de la situació de saturació sanitària, tant d'Atenció Primària com a hospitalària i tenint molt en compte l'índex d'ocupació de les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) de cadascun els hospitals de la Comunitat Valenciana i la disponibilitat de mitjans humans i materials amb els quals s'explicaria per a fer front a una quarta onada.

D'igual manera, insisteix en la necessitat de "no baixar la guàrdia" i apel·la a la responsabilitat per a evitar una onada de contagis vinculada a la no vacunació i a les noves soques del virus i les seues possibles mutacions.

El COEV recorda que fa un any es va alertar de la tercera onada de contagis abans de Nadal, però "no se'ns va escoltar i finalment va acabar arribant amb el major nombre d'infectats i morts". També considera que les infermeres disposen del millor indicador per a detectar la incidència de la transmissió del virus, però apel·la a la postura de compromís social i individual de la població per a evitar que augmenten els contagis i les morts.

"Si tornem a relaxar-nos, a més dels despietats efectes sobre la salut pública, augmentaran les catastròfiques conseqüències econòmiques en els sectors més afectats per la crisi del coronavirus", adverteixen des del COEV.

Alhora, insta les administracions al fet que augmenten la freqüència d'horaris del transport públic al màxim per a evitar les aglomeracions, garantint una adequada ventilació, així com el compliment per part de la població de les mesures preventives.