Este lunes ha quedado visto para sentencia el juicio contra 'la segunda manada de Manresa': cuatro jóvenes marroquíes acusados de haber violado por turnos a una menor de 17 años, en un piso ocupado en el barrio de las Escodines de Manresa (Barcelona) en el año 2019.

El juicio arrancó el pasado 29 de octubre en la Audiencia de Barcelona y ha finalizado con las declaraciones de Mohammed, Mourad, Anass y Hamza. Fiscalía y acusación particular mantienen la petición de 55 años de prisión para cada uno de ellos. A tres por los delitos de agresión sexual y cooperación, y a uno de ellos por intentarlo y cooperar con los demás.

De todos ellos, solo uno, Mohammed, ha reconocido que tuvo relaciones sexuales con ella. No obstante, ha asegurado que fueron consentidas y que en ningún caso la víctima le dijo que "no quisiera".

Los otros tres acusados, que han reconocido que estaban en el piso el día que se habrían producido los hechos, han negado haber mantenido relaciones sexuales con ella.

Violada por turnos

Los hechos tuvieron lugar el 13 de julio de 2019. Según el testigo de la víctima, que declaró en la primera jornada del juicio, ella fue a casa de los acusados, a quienes acababa de conocer, para cenar y "hacer tiempo" antes de acudir a una fiesta.

Después de consumir alcohol y drogas, y a pesar de intentar resistirse, uno de los acusados llevó a la chica a la habitación donde la tumbó y la desnudó. En el relato que hizo durante el juicio, la víctima explicó que, posteriormente entraron en la habitación uno detrás de otro y la agredieron sexualmente por turnos.

Solo uno reconoce las relaciones sexuales

Este lunes ha sido el turno de declaración de los cuatro acusados. Solo uno de ellos, Mohammed, ha reconocido ante el alto tribunal que la chica, que estaba "un poco borracha", le dijo que quería tener una relación "amorosa" con él. El acusado ha explicado que le dijo a la chica que tenía pareja y que, por lo tanto, le sugirió que las relaciones fueran exclusivamente sexuales. "No dijo que no quisiera", ha respondido a la fiscal cuando le ha preguntado si estas fueron o no consentidas.

Por el contrario, los otros tres acusados han negado haber mantenido relaciones sexuales con ella. Sí que han declarado que la vieron entrar con Mohammed a la habitación: "Entraron riendo, en ningún caso se produjo ninguna situación violenta", ha asegurado Mourad, uno de los acusados. Otro, Anass, ha dicho que tanto Mohammed como la menor "estaban muy borrachos, pero no vi que ella se resistiera". El cuarto acusado, Hamza, ha afirmado por su parte que él prácticamente ni habló con la víctima, y que solo la llevó a dormir a la habitación. Después, ha añadido, estaba "muy bebido" y asegura que se fue a dormir.

Semen de uno de los cuatro

En los exámenes médicos que se le hicieron a la chica se localizó semen de solo uno de los acusados, el mismo que ha acabado reconociendo las relaciones sexuales. Según la representante del ministerio público, este hecho corrobora la versión de la víctima, que relató que solo el último de los acusados que lo habrían penetrado habría eyaculado.

Por el contrario, los abogados de la defensa de los otros tres acusados han corroborado que este hecho es "determinante" a la hora de exigir a los jueces la absolución. También han apelado a la falta de pruebas. En el caso del letrado de Mohammed, ha reiterado que fueron relaciones consentidas, motivo por el cual también ha reclamado su puesta en libertad.

55 años de cárcel

En las conclusiones definitivas tanto la fiscalía como la acusación particular han mantenido la petición de 55 años de prisión para los cuatro acusados. Consideran que tres de ellos llegaron a agredir sexualmente a la víctima y que el cuarto lo intentó, pero no lo llegó a hacer.

A tres les acusan del delito de agresión sexual consumado y de cooperar para que dos de ellos también lo hicieran. Al cuarto, le imponen un intento de agresión sexual y de ayudar a los otros tres a hacerlo.

También, en concepto de responsabilidad civil, el ministerio fiscal pide una indemnización para la víctima de 40.600 euros por los daños psicológicos y físicos causados. Por su parte, la acusación particular eleva la cifra a 81.159 euros.

La víctima: “Mi vida ha sido una puta basura”

La víctima aseguró en la primera jornada del juicio que "tuvo mucho miedo" de morir y que, desde entonces, sufre ataques de pánico, no puede ir sola por la calle ni tampoco ha podido retomar sus estudios. "Mi vida ha sido una puta basura", ha dicho, y ha añadido que se ha engordado 40 kilos en un año y medio "por la ansiedad" de estar en su habitación y "no poder salir".

"Les hice entender de todas las formas que no quería. Les dije que pararan, me intenté levantar y chillar (...), pero ponían todo su cuerpo encima mío y no podía moverme apenas", relató la joven, quien insistió en que llegó a "forcejear" para "quitárselos de encima", después de que una de las defensas de los presuntos violadores incluso le llegara a preguntar si "intentó cerrar las piernas".

"Estaba en estado de shock, pero daba chillidos de dolor y para que parasen. Lo único que quería era marcharme", indicó la joven.

Asimismo, la víctima subrayó que, desde la violación, no ha podido recomponerse y que tiene "pensamientos suicidas y de hacerse daño constantemente".

"No tengo contacto con mis amistades por la depresión y el malestar. Tengo muchísimos ataques de pánico (...), tengo fobia a los hombres y no quiero que me toquen, incluso con mis familiares. Siento que no puedo ir sola por la calle, duermo en estado de alerta. He intentado seguir con las clases, pero no he podido", explicó.