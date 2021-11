La Generalitat "continua exigint" un funcionament adequat de Renfe: "És un servei francament millorable"

Així ho ha indicat aquest dilluns el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, durant la presentació de la integració tarifària per a la mobilitat en transport públic en la ciutat de València i la seua àrea metropolitana entre Metrovalencia, MetroBus, Empresa Municipal de Transports (EMT) i Renfe.

Preguntat per la situació del servei de Rodalies ferroviàries i per les queixes d'usuaris, el responsable autonòmic ha precisat que "Renfe no depèn de la Generalitat valenciana", però ha matisat que això "no significa" que aquesta administració "no estiga preocupada pel servei que presta" eixa entitat.

"Així ho hem transmès", ha dit, al mateix temps que ha assenyalat que el Govern valencià està i continuarà exigint que "el servei de Renfe s'estabilitze i es recupere, que s'acaben eixes cancel·lacions i que es facen les inversions necessàries, tant en infraestructures com en trens i formació de tot el personal necessari per a millorar eixe servei que francament és millorable i que no està a l'altura de les necessitats dels valencians i les valencianes".

Arcadi España ha assenyalat que la Generalitat mantindrà eixa exigència perquè "com més prompte millor s'acabe amb eixa situació de no funcionament adequat de Renfe" i "el servei millore".

No obstant açò, el conseller ha destacat que mentre es manté eixa reclamació, l'administració autonòmica fa "passos" des de les competències que té assignades en matèria de transport amb la finalitat de "millorar la mobilitat en l'àrea metropolitana" de la ciutat de València.

"VOLEM SEGUIR MILLORANT"

En aquesta línia, s'ha referit a la integració tarifària que ha presentat aquesta jornada, en la qual s'inclou Renfe amb Metrovalencia, MetroBus i Empresa Municipal de Transports (EMT) i que contempla una remodelació de les zones de mobilitat en la capital i el seu entorn i un abaratiment de tarifes.

El titular de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha subratllat la inclusió de Renfe en eixa integració. "Volem seguir millorant allà on nostres competències i els nostres recursos ens ho permeten per a fer més senzill, més eficient i més barat" el transport públic", ha conclòs.