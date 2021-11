La integració tarifària per a València i la seua àrea metropolitana arranca al gener per a metro, autobusos i Renfe

Així ho ha anunciat aquest dilluns el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, durant la presentació d'aquesta iniciativa en un acte celebrat en la futura estació Alacant de la L-10 de Metrovalencia. En la presentació ha participat també la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez.

Arcadi España ha destacat la incorporació de Renfe en aquesta integració, "dins del sistema", i ha subratllat que es comptarà amb una targeta per a tot el transport públic. "Amb només un bitllet es podrà anar en Renfe i pujar després a Metrovalencia, MetroBus o l'EMT", ha precisat.

El responsable autonòmic ha valorat el "pas més" donat per a aconseguir "la simplificació de les zones" i passar "de quatre zones o dos zones". "Serà més fàcil utilitzar-lo i més barat" desplaçar-se en els mitjans de transport esmentats, ha insistit, al mateix temps que ha ressaltat que es contemplen "baixades de preus i de tarifes que oscil·len entre l'11 i el 55 per cent segons el municipi on et trobes".

"Volem que l'any que vé siga l'any de l'àrea metropolitana de València, per a poder avançar ja de veres amb passos significatius", ha afirmat Espanya, que ha censurat que "el transport en l'àrea metropolitana de València, durant molts anys, ha patit falta d'inversió i de planificació". Ha dit que eixa circumstància feia que es quedara "arrere respecte a altres àrees metropolitanes d'Espanya com les de Madrid i Barcelona i, molts més arrere que unes altres d'Europa".

El conseller ha valorat l'"esforç" fet enguany per la Generalitat "per a avançar en la visió metropolitana del transport" a València i ha citat mesures adoptades com els serveis llançadora a polígons industrials, noves línies d'autobús entre municipis -amb "una visió no només radial" del transport per a arribar a la capital "sinó també circular" per a connectar poblacions- i el desenvolupament d'infraestructures com les línies 10 i 11 de Metrovalencia.

Arcadi España ha incidit en l'aposta per "donar un nou impuls al transport metropolità" i ha assenyalat que la integració tarifària, la reducció de tarifes i de zones de mobilitat a l'entorn de València representa "un salt quantitatiu i qualitatiu", també "per a recuperar tot el temps perdut durant molts anys en eixa mobilitat".

Igualment, el titular de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha destacat la repercussió d'aquestes mesures en la lluita del canvi climàtic, advocant per "la descarbonització del transport" i per un transport públic "eficient, competitiu en termes de preu i senzill".

María Pérez ha detallat els canvis derivats de la simplificació zona, que donaran pas a dos zones en lloc de quatre, "amb una de solapament" en la qual "els avantatges de la integració tarifària es veuran molt bé reflectits" i els usuaris de la qual "pagaran una sola zona", tant quan viatgen cap a València com cap a parts més allunyades. Ha indicat que hi haurà un transbord gratuït entre operadors -Metrovalencia, MetroBus, EMT i Rodalies Renfe.

"MILLOREM L'EXISTENT"

La secretària autonòmica ha explicat que aquests canvis es faran "a partir del bo transbord que ja existeix en l'Autoritat" de Transport Metropolità de València i que "integra els viatges entre Metrovalencia, MetroBus i EMT amb un transbord". "A partir de gener de 2022 la novetat és que en eixe bo s'inclourà Renfe, a més de simplificar les zones i baixar els preus. Millorem l'existent per a fer-ho més competitiu", ha asseverat.

Pérez, que ha afirmat que eixa simplificació busca "racionalitzar", ha apuntat que la zona A correspon al municipi de València; la zona de solapament A-B, les comarques de l'Horta Nord i Sud; i la zona B, les de Camp de Morvedre i Camp de Turia pel que fa a les localitats que formen part de l'àrea metropolitana de la capital.

La responsable autonòmica ha agregat que "a partir d'ara, més del 90 per cent dels desplaçaments es realitzarà en una zona", atés que en l'actualitat la major part es fa "o bé en la zona A i en la B o en la de solapament cap a A i B". Així mateix, ha detallat que "només pagaran dos zones aquells usuaris que vagen de la zona A a la B, o de la B a la A".

María Pérez ha concretat que el que s'ha fet ha sigut "unificar que cada municipi estiga en la mateixa zona independentment de l'operador" perquè amb un únic títol es puga viatjar sense canviar-lo. A més, ha ressaltat que hi haurà "un transbord gratuït". "Es podrà usar un primer viatge en qualsevol manera i en 90 minuts o 110 si viatgen en dos zones es podrà fer un transbord addicional", ha assenyalat. Ha afegit que s'afavoreix la "intermodalitat" i l'ús del transport públic contra el vehicle privat.

NOVES TARIFES

Les noves tarifes, inclosa Renfe, seran del Bono 10 Transbord de 8 euros per a una zona, davant dels actuals 9 euros (una zona) i 15,50 euros (dos zones); 12 euros per a dos zones que substitueix als de 20,90 euros (tres zones) i 26,90 euros (quatre zones) d'ara, i 20 euros per a l'aeroport enfront dels 26,90 en vigor.

L'abonament mensual costarà 35 euros per a una zona (davant dels 45 actuals per a una zona i els 58,30 per a dos) i 53 euros per a dos zones (enfront dels 68,70 per a tres i els 79,10 per a quatre en l'actualitat). Per a aeroport costarà també 53 euros enfront dels 79,10 actuals. Pérez ha exposat que "tots els usuaris de l'àrea metropolitana es veuran beneficiats econòmicament d'aquestes mesures" i ha destacat que "amb un preu menor podran viatjar en una franja de la zona més gran".