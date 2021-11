El Mundial de Bádminton de Huelva 2021 será un "precioso homenaje" a la carrera de Carolina Marín

"¿Cuántos deportistas en activo pueden mostrar tu espectacular palmarés? Es algo impresionante, debes estar orgullosa, todos nosotros lo estamos. Que los Mundiales se celebren en Huelva es un precioso homenaje a tu carrera profesional. Eres bandera del deporte español en España y, por supuesto, en el mundo", indicó el presidente del CSD, José Manuel Franco, sobre Carolina Marín en la presentación de los Campeonatos del Mundo de Huelva 2021 este lunes en el pabellón de bádminton del Consejo.

Franco ensalzó la figura de los deportistas como "embajadores y embajadoras del deporte en España" en este tipo de eventos deportivos. "Es un motivo añadido de orgullo que los Mundiales de Bádminton se celebren en España, estamos demostrando al mundo que España es capaz de organizar este tipo de eventos, y vendrán más y con mucho éxito. Me gustaría resaltar el liderazgo común que compartimos el CSD, la Junta de Andalucía y las federaciones implicadas, así como agradecer a las empresas que han brindado su apoyo. La colaboración público-privada es absolutamente fundamental", afirmó respecto a la organización de este tipo de eventos deportivos.

El secretario de estado para el Deporte se dirigió directamente a la deportista Carolina Marín, que también acudió a la presentación. "Es motivo de orgullo ver que estás entrenando, y que desde los 14 años sigues entrenando, los éxitos se trabajan. Es justo destacar que lo has conseguido con la colaboración y el acompañamiento de entrenadores y compañeros. En este sentido, no me quiero olvidar de Pablo Abián, Beatriz Corrales, Clara Azurmendi y otros jugadores que crecen tras la estela de Carolina Marín", señaló Franco.

Durante la presentación de los Mundiales, el presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi, quiso agradecer el apoyo recibido desde Huelva para celebrar este evento. "Huelva se ha volcado con la celebración del campeonato. El Europeo de 2018 fue todo un éxito organizativo y este Mundial va a estar a la altura, va a ser el mejor campeonato del mundo que se ha organizado", indicó Azurmendi, que además espera que Carolina Martín tenga "presencia efectiva en la pista" y su lesión le permita disputar la competición, para "disfrutar del mejor bádminton a nivel mundial".

Precisamente, la jugadora Carolina Marín no pudo confirmar sí podrá competir en Huelva, aunque sigue entrenándose para ello. "Sé que la oportunidad sigue estando ahí, pero mi foco principal está en recuperarme y cada día sentirme mejor. No quiero descartar nada, pero es cierto que lo que prima para mi es la salud, hasta que no me sienta totalmente segura y con confianza no volveré a competir", señaló.

"En la Federación Mundial, el bádminton español se ha convertido en una referencia en todos los sentidos, es el mejor ejemplo para el resto de países en proceso de desarrollo, mas de 150 países del mundo miran a España como modelo organizativo. Solamente China y Dinamarca tiene un currículum como España", afirmó David Cabello, presidente del comité de Desarrollo y Deporte de la Federación Internacional de Bádminton.

Por último, también ha estado presente el secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, quien esperó que este evento sirva para "asentar las bases" del legado "deportivo y social" que dejará Carolina Marín. Asimismo, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, puso en valor la capacidad organizativa de la ciudad. "Es muy importante para la promoción de Huelva contar con la figura de Carolina Marín", concluyó.

Los Mundiales de Bádminton Huelva 2021 comenzarán el 28 de noviembre en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' con la fase sénior y continuarán con la XXVI edición del 'Total Energies BWF World Championship', del 12 al 19 de diciembre.

Este campeonato atraerá a Huelva a 30.000 visitantes, más de 2.000 deportistas de 65 países, y 21 televisiones internacionales, generando un impacto directo de 16 millones de euros e indirecto de 270 millones.