'Arts in Progress', una nova línia d'ajudes per a impulsar projectes innovadors en les arts escèniques

La iniciativa compta amb un pressupost global de 30.000 euros, que es repartiran entre projectes guanyadors. Cadascun d'ells podrà rebre fins a un màxim de 4.000 euros; a més rebran "acompanyament" en el seu desenvolupament i es mostraran en espais municipals i universitaris.

Així ho han anunciat aquest dilluns la vicerectora de Cultura i Esport de la UV, Ester Alba, i la regidora d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez, durant la presentació de la nova línia d'ajudes, en la qual es valorarà que els projectes incloguen aspectes que conviden també a la reflexió sobre la transformació social del món en àmbits com per exemple la perspectiva de gènere o el desenvolupament sostenible.

Una vegada ho projectes hagen sigut seleccionats, es realitzarà també una acció formativa en el marc de la Universitat de València amb professionals de reconegut prestigi en el sector: una manera d'implementar "un espai conjunt per a la reflexió i l'intercanvi d'idees i processos", ha destacat la vicerectora.

La idea és crear un "laboratori experimental d'innovació" amb els equips guanyadors que permeta "fomentar sinergies i desenvolupar un diàleg social i creatiu en l'àmbit valencià", ha subratllat.

Aquesta convocatòria busca també "donar resposta" a les '52 mesures extraordinàries' per a afrontar les conseqüències de la pandèmia que el sector les arts escèniques i la música va presentar fa uns mesos, ha apuntat la regidora Maite Ibáñez.

La convocatòria, que serveix com a exemple de dinamisme cultural, és una "aposta per la referencialitat sociocultural amb la qual es pretén canalitzar l'impuls cultural que sorgeix en projectes d'innovació en arts escèniques", ha remarcat.

Cada participant, associació o col·lectiu podrà presentar només un projecte. Els projectes guanyadors de la convocatòria 'Art in Progress' hauran de desenvolupar-ho abans del 30 d'abril de 2022.

No obstant açò, de manera excepcional, atenent a les necessitats específiques dels projectes seleccionats, es podrà autoritzar l'extensió de l'execució i justificació del projecte fins al 30 de juny de 2022.

Una 'comissió avaluadora' valorarà en els projectes el seu caràcter experimental i interdisciplinari, la perspectiva de gènere i el seu desenvolupament sostenible, i l'experiència del grup o equip, entre altres criteris.

El termini de presentació de les ajudes serà durant els 20 dies hàbils següents a la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tant la regidora d'Acció Cultural, com la vicerectora de Cultura han destacat que és fonamental "les sinergies de les institucions públiques per a impulsar de forma conjunta, iniciatives que conjuminen accions i reforcen el treball realitzat per les associacions i col·lectius professionals".

Es tracta d'una primera convocatòria que intentarà "flexibilitzar" els criteris de selecció de projectes per a donar cabuda a una amplitud de propostes. En tot cas, s'avaluarà el seu funcionament amb vocació de millorar pròximes edicions, han assegurat.