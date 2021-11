"Me voy a ahorrar 15 minutos en coche", "los peatones invaden el carril bici"... las primeras impresiones en Plaza España

El Ayuntamiento de Madrid ha cortado la cinta del que es y será uno de los puntos emblemáticos de la capital. Este lunes, la Plaza España y el túnel de Bailén se han reabierto al público tras dos años y medio de reformas. El alcalde, la vicealcaldesa, todos los grupos de la oposición se han acercado este lunes celebrar el gran hito junto a los arquitectos de la obra. También ciclistas, peatones, vehículos y turistas han querido estrenar la plaza bajo la mirada de curiosos.

"Los peatones invaden el carril"

Un ciclista estrena el carril de Plaza España. Jorge Paris

Christian lleva treinta y pico años haciendo ciclismo urbano. A sus 50 pico continúa yendo a trabajar en bici y así es como augura que acabará jubilándose: "Ya verás". Este lunes ha estrenado ruta por uno de los carriles bici que rodea la recién reformada Plaza de España. "Estos accesos están bien, solo que hoy hay mucho jaleo y los peatones invaden el carril, pero supongo que es desconocimiento". En todo caso se puede solucionar con "mejores señalizaciones".

"La zona infantil es la mejor de toda la plaza"

Javier lleva a su hijo a la zona de juegos, Jorge Paris

Para Javier la zona infantil es "la mejor de toda la plaza", valora sin retirar la vista de su hijo que juega en uno de los toboganes.

- "Tiene una cantidad de atracciones que no son los habituales, estos toboganes son alucinantes y se ve bastante segura".

-"Y pueden subirse mayores, papá".

-Sí, es verdad. Antes hemo visto cómo se subían unos mayores", responde al menor de siete años.

"Este camino es más cómodo, pero la cafetería..."

Primeros paseos. Jorge Paris

José Ramón y su mujer no podían perderse la inauguración de la plaza próxima a su casa. "La reforma es positiva, desde luego" Sobre todo, en términos de accesibilidad: "Nosotros vivimos en la calle Mayor y hemos venido andando. Y eso que aún no está terminada porque, que nadie se engañe, pero a esto le quedan meses hasta que termine Sabatini". Esta pareja suele emprender caminatas a diario. "Solemos ir hacia Paseo del Pintor Rosales y en dirección al teleférico, pero este camino es más cómodo". Cómodo pero no tan estético. "Nadie se puede explicar por qué han colocado esa cafetería ahí", dice en referencia a la gran estructura que protagoniza la plaza.

"No hay casi bancos individuales"

Claudia, 22 años. Jorge Paris

"Me gusta cómo ha quedado, parece que es más amplia", señala Claudia (22 años) quien observa la fuente desde uno de los bordillos de las jardineras. "Es cierto que no hay casi bancos individuales, quizá hay gente que esté más incómoda".

"Me voy a ahorrar en coche unos 15 minutos"

Primeros usuarios del túnel recién reformado. Jorge Paris

Un taxista estrena el túnel de Bailén en el primer día de reapertura tras dos años y medio de obras. "Ya era hora", cuenta rápido Marcos, quien espera a que el semáforo cambie de color para continuar su trayecto por la calle Ferraz. "He sufrido mucho este tiempo sin este túnel". Y aún más lo han padecido sus clientes extranjeros "porque veían en el mapa una cosa y luego no se correspondía". Hoy celebra que el túnel reabra al tráfico, dado que se va a ahorrar "de promedio unos 15 minutos".