Comença la primera fase de les obres per a convertir el carrer Isabel la Catòlica en un "passeig comercial"

La vicealcaldesa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, que ha visitat les obres amb representants dels comerciants del Centre Històric i l'Associació de Veïns Pla del Remei, ha celebrat l'inici dels treballs, una "reivindicació històrica" de les associacions d'un dels "principals eixos comercials de la ciutat" que, fins al moment, "solament s'hi havia posat pegats". "La qualitat del comerç de la zona no venia acompanyat de la qualitat de l'entorn", ha lamentat.

El projecte s'ha adjudicat amb un import de 653.000 euros i un termini de durada de sis mesos, dividit en dos fases a causa que els treballs s'han de "compatibilitzar amb les fortes campanyes nadalenques, que són fonamentals", ha apuntat Gómez.

La reurbanització pretén la millora global de l'accessibilitat en tot el carrer, mitjançant la regularització de fermes i reposició de paviments, i l'ocupació de paviments de textures i materials antilliscants d'acord amb la normativa vigent d'accessibilitat en el medi urbà. També es preveu l'execució d'escocells per a la plantació d'arbrat i inclou la renovació de les xarxes de servicis municipals existents i de mobiliari urbà i aparcament de bicicletes o papereres.

Amb aquesta obra s'aconseguirà la reordenació d'aquest "eix comercial", amb l'adequació dels amples de carrils, la modificació de les línies de vorada i l'augment dels amples de voreres. "Els treballs permetran crear un bulevard verd amb un 70 per cent de l'espai destinat als vianants i el 30% als vehicles privats", ha expressat Gómez, que ha afegit la voluntat que el carrer siga "un espai amable".

FASES

La primera fase ha començat aquest dilluns i finalitzarà el 15 de desembre, quan es paralitzaran les obres per a permetre el desenvolupament de la campanya comercial de Nadal, a excepció de la façana del col·legi Sant Vicent Ferrer-Dominicos València, per a així aprofitar les vacacions escolars.

La segona fase de les obres, que arrancarà entre el 7 i el 10 de gener i s'allargarà fins a maig, s'ajustarà a les necessitats de comerciants i veïns i es compatibilitzarà també, en aquest cas, amb les Falles. "És important donar suport a aquest sector no només amb ajudes directes, sinó amb mesures que activen l'economia", ha assenyalat la vicealcaldesa.

"Aquesta obra tan esperada millorarà notablement la qualitat ambiental i l'accessibilitat d'aquest eix comercial, amb un plantejament similar a l'executat en altres carrers propers com Hernán Cortés o Pizarro", ha apuntat Gómez, que ha destacat que així "s'avança en la millora gradual d'una de les zones més comercials de la nostra ciutat, per al benestar i comoditat de veïns, veïnes i visitants".

"MOMENTS DURS"

Per la seua banda, el president de l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València, Borja Àvila, ha assenyalat que la campanya de rebaixes "es veurà afectada" per les obres i calcula que hi haurà "un poc menys d'afluència" a causa dels treballs, per la qual cosa ha augurat "moments durs".

"Les obres sempre afecten i cal passar-les", ha expressat, al mateix temps que ha demanat tindre la informació "amb temps per a poder avisar el comerç, als clients i als veïns". No obstant açò, des de l'associació estan "contents" i van a intentar que "es passe el més ràpid possible i que afecte de la menor manera".