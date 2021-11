El nou cap de Policia de la Comunitat aposta per "engreixar" les unitats policials i acostar-se als ciutadans

Martí s'ha pronunciat així en el seu acte de presa de possessió del seu nou càrrec en el qual ha estat acompanyat, entre uns altres, pel director general de la Policia, Francisco Pardo; la delegada del Govern a la Comunitat, Gloria Calero; el president de les Corts, Enric Morera; la consellera de Justícia, Gabriela Bravo; i la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva.

Martí ha començat la seua intervenció en valencià per a advertir que porta cinc anys vivint "a la terreta". "Torne a casa, amb la meua família i els meus amics, i aquest és el millor premi i motivació que podia tindre", ha subratllat.

Ha destacat que la Comunitat està "especialment oberta, amb una posició geoestratègica en l'arc mediterrani" i també és "foto d'atracció per a la delinqüència, especialment la itinerant". Així, ha indicat que el treball policial "no és fàcil".

Després de més d'un any de pandèmia, període en què la delinqüència ha baixat, en l'actualitat "hi ha un efecte de normalitat en els índexs delictius, un augment. Però encara els índexs ens diuen el contrari", ha manifestat.

En qualsevol cas, s'ha marcat com a objectius reactivar les unitats policials i "engreixar-les" per a aconseguir una major eficàcia en la prevenció del delicte; i intentar que els ciutadans "senten a prop" el treball policial, "mostrar-los que està per a ajudar-los, allunyant el policia estrictament sancionador amb el qual s'ha topat la societat en els últims mesos".

"Em compromet amb les institucions -ha afegit- a seguir aplicant coneixements, experiències i sinergies agrupats, units i coordinats. Perquè així som més forts i eficients", ha puntualitzat.

Sobre aquest tema, ha matisat que un cap superior "no és ningú, l'important és el seu equip". Per aquest motiu s'ha compromès a intentar aconseguir un millor clima i condicions laborals per als seus treballadors.

Per la seua banda, Pardo ha destacat la trajectòria professional del nou cap de Policia a la Comunitat: "Hui s'incorpora un professional amb més de 43 anys de servici que va iniciar la seua carrera a Barcelona. Va ser comissari en la Línia de la Concepció, després a Castelló, va passar per la Prefectura Superior de Policia d'Andalusia i després per la de la Comunitat de Madrid".

"T'has caracteritzat -s'ha dirigit a ell- per aportar un plus de professionalitat i vocació de servici. Estic convençut que vas a deixar pòsit en aquesta prefectura, que és de les més importants d'Espanya amb Madrid i Andalusia", li ha assenyalat.

Per a Pardo, qui estiga al capdavant de la Policia a la Comunitat ha de disposar d'una acreditada experiència i ser capaç de treballar amb rigor, lleialtat i professionalitat. "Ací hi ha un gran equip d'homes i dones de la Policia Nacional molt bons per a fer el treball", ha asseverat.

"MOMENTS DURS"

Per la seua banda, la delegada del Govern, Gloria Calero, també ha donat la benvinguda a Martí per arribar a una terra "acollidora, oberta i plural": "Som una terra dinàmica, emprenedora i no eximeix de riscos que t'ha rebut amb els braços oberts", ha postil·lat.

Calero ha manifestat que se sent "orgullosa" del treball, compromís i vocació de servici públic de la Policia Nacional i ha asseverat: "Hem passat moments durs, terribles, que ni tan sols havíem imaginat que podien ocórrer, i ací heu estat, amb espiritu de servici. Sou l'avantguarda de l'exemple i compromís", ha destacat.

En aquest sentit, la delegada ha afirmat que en els últims anys s'ha aconseguit baixar la taxa de criminalitat a Espanya i, especialment, a la Comunitat, "i açò ha sigut gràcies, en gran manera, a l'entrega i professionalitat de la Policia".

No obstant açò, ha indicat que "no cal conformar-se perquè hi ha grans reptes per davant". Al seu juí, "cal seguir treballant des de la voluntat de servici públic per a aconseguir ciutats més segures, justes i lliures. Estem exposats a una nova forma de delinqüència organitzada, a delictes d'odi i de violència de gènere", ha enumerat entre uns altres.

I ha conclòs dient al nou cap de Policia que té "un gran repte per davant" i que compta amb un "grandíssim equip tècnic i humà" que li va a fer més fàcil el treball. "Nostra policia ha sigut exemple a seguir per altres comunitats per la seua prudència, proporcionalitat, ponderació i paciència a l'hora de prendre decisions arriscades. Gràcies a això no hem tingut situacions no desitjades com sí ha ocorregut en altres ciutats", ha postil·lat.