Rebutjades les esmenes a la totalitat de l'oposició per a la llei d'acompanyament

La llei continua així el seu tràmit i el pròxim pas serà el 2 de desembre amb el debat en la comissió d'Economia de les esmenes parcials, entre les quals es troba la taxa turística presentada per Compromís i Unides Podem sense els seus socis del PSPV. El 20 de desembre és la data en què previsiblement s'aprovarà la normativa.

Entre l'oposició, la diputada del PP Eva Ortiz ha acusat el Botànic de canviar els pressupostos mitjançant la llei d'acompanyament i fer-ho "per la porta de darrere" a través d'esmenes, ja que ha assegurat que és l'única manera d'incloure mesures que "no les aprovarien" ni l'Advocacia ni la Intervenció de la Generalitat. També ha rebutjat la insistència amb crear una taxa turística i l'"oportunitat perduda" de baixar impostos.

Tant Cs com Vox han donat suport a l'esmena a la totalitat dels 'populars, mentre Manolo Mata (PSPV) ha replicat defenent que "el Consell necessita aquesta llei d'acompanyament per a dur a terme una política econòmica concreta", a més de recalcar que "no hi ha pujada d'impostos l'any post-covid". "Aquesta llei és un progressisme exigent", ha afirmat contra el "patriotisme d'opereta" i l'"intent de 'marbellizar' la política" del PP.

Per part de Ciutadans, Yaneth Giraldo ha considerat que la llei d'acompanyament és "un artifici que dona suport a un projecte de pressupostos "irreals amb ingressos ficticis que ni ells es creuen". L'esmena de la formació també ha comptat amb el suport de PP i Vox.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha convidat a Giraldo a retirar l'esmena a la totalitat i li ha retret que l'any passat els van criticar per dur a terme una reforma fiscal en la llei d'acompanyament "i enguany, per no fer-la".

Finalment, el portaveu adjunt de Vox, José María Llanos, ha recriminat al Botànic que "està presentant un cos que pretén ser legislatiu tard i tan mal que ells mateixos s'autoesmenen 74 vegades". "Vostés el que no tenen és vergonya", els ha retret.

Des d'Unides Podem, la seua síndica, Pilar Lima, ha enlletgit a Llanos que "sempre parla de 'xiringuitos'" ja que, segons considera, és el que Vox vol fer en cas d'arribar al govern.